Innovation

Les Accords de Paris prévoient, sur le long terme, de contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. La Française, acteur responsable de la finance, a pour objectif de participer aux efforts internationaux qui visent à diriger des capitaux vers le financement de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte et pour répondre à l’environnement de taux bas, La Française lance La Française Carbon Impact 2026, un fonds obligataire à échéance avec une stratégie bas carbone. Cette nouvelle solution s’appuie sur deux expertises historiques du groupe : l’investissement responsable et la gestion à échéance.

Face au changement climatique, La Française reste convaincue que les entreprises ayant une stratégie de transformation carbone seront mieux protégées contre les risques croissants de non-conformité réglementaires et climatiques impactant leur secteur et seront plébiscitées par les investisseurs conscients des enjeux climatiques.

La stratégie de La Française Carbon Impact 2026 vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition quant à leur transition énergétique, avec un objectif de réduction de leurs émissions carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique.

La Française Carbon Impact 2026 a pour objectif de générer, sur la période de placement recommandée de 7 ans, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l’Etat français.

Le fonds investira dans un portefeuille cible de 120 à 200 titres (non contractuel), dont les émetteurs seront filtrés préalablement selon des critères ESG (Environnement-Social-Gouvernance, méthodologie développée par Inflection Point by La Française) puis soumis à une deuxième étape d’intégration thématique qui allie une analyse carbone à l’analyse financière.

La Française Carbon Impact 2026 s’engage à avoir une moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille par euro investi au moins 50% inférieure à celle d’un univers d’investissement comparable.1

La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire. La Française Carbon Impact 2026 peut investir jusqu’à 100% de son actif net dans des obligations émises par des entreprises du secteur privé et ou semi public (dont des Green Bonds) de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2026, notées Investment Grade2 (jusqu’à 100%) ou High Yield3, dites spéculatives, (jusqu’à 70%). L’allocation géographique peut aller jusqu’à 100% dans des émetteurs de l’OCDE et jusqu’à 10% dans des émetteurs de pays hors OCDE.4

La Française Carbon Impact Global 2026 n’est pas un fonds garanti et présente un risque de perte en capital.

Jean-Luc Hivert, Global Head of Investments de La Française AM, conclut : « Nous avons associé deux expertises historiques du groupe, à savoir la gestion de fonds à échéance et l’investissement durable, avec le savoir-faire en matière d’analyse ESG développé par notre centre de recherche extra-financière, Inflection Point by La Française, pour créer La Française Carbon Impact 2026. Pour les investisseurs souhaitant allier potentiel de performance et approche durable, La Française Carbon Impact 2026 est une solution d’investissement pertinente. Elle privilégiera les entreprises qui ont d’ores et déjà entamé leur transition énergétique afin de réduire leur impact carbone à long-terme. En qualité d’acteur engagé dans la transition climatique, nous contribuons avec les investisseurs à l’effort collectif qui vise à limiter la hausse du réchauffement climatique. »