Innovation

Avec LCL Select Impact Green Vie 2020, LCL enrichit cette gamme avec un placement dit « Vert » via un Titre de Créance Négociable Vert.

Cette nouvelle offre limitée dans le temps (souscription possible du 21 octobre au 18 décembre 2020) est destinée à financer ou refinancer des projets verts ayant un impact environnemental positif. LCL Select Impact Green Vie 2020 est commercialisé par LCL Banque Privée. D’une durée maximale de 8 ans, ce titre de créance vert est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie au sein des contrats LCL Acuity Évolution, Acuity, Acuity 2, LCL Vie, LCL Multiselection vie et capitalisation.

Un placement dont les sommes levées servent à financer des projets “verts” via le portefeuille de prêts « verts » du groupe Crédit Agricole

Avec LCL Select Impact Green Vie 2020, les investisseurs donnent une dimension environnementale à leur placement. En effet, un montant équivalent aux fonds levés par les titres LCL Select Impact Green Vie 2020 sera alloué aux actifs du Portefeuille de prêts « verts » du Groupe Crédit Agricole, favorisant les projets de lutte contre le changement climatique et l’accompagnement de la transition énergétique. Les projets verts sélectionnés suivent les Principes des Obligations Vertes (Green Bond Principles) élaborés par Capital Markets Association (ICMA) [1] et entrent dans le « Green Bond Framework [2] », un cadre spécifique créé par le Groupe Crédit Agricole pour ses émissions d’obligations vertes. Ce cadre spécifique assure aux investisseurs la transparence sur l’utilisation et la gestion des fonds, le processus de sélection et d’évaluation des projets et le reporting d’allocation des fonds et de l’impact environnemental des projets. Il permet de financer 6 catégories de projets verts dans les domaines des énergies renouvelables, de la construction verte, de l’efficience énergétique, du transport écologique, de la gestion et du traitement de l’eau et enfin de l’agriculture durable et de la gestion des forêts. LCL Select Impact Green Vie 2020 est structuré par Amundi et Crédit Agricole CIB, émis par Crédit Agricole CIB Financial Solutions et sa formule est garantie par Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole S.A. pourra être substitué à Crédit Agricole CIB Bank en qualité de Garant de la formule, sans le consentement des investisseurs.

Un placement dont la performance est en partie liée à celles d’actions d’entreprises européennes engagées pour une économie plus respectueuse de l’environnement

En plus de la garantie pour le souscripteur de l’utilisation de son épargne pour financer des projets Green, la rémunération de son investissement sera liée à un univers d’entreprises respectant un certain nombre de critères ESG.

La performance de LCL Select Impact Green Vie 2020 dépend de l’évolution de l’Indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross.

L’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross est un indice de marché actions créé, calculé et publié par MSCI Inc. et constitué de 50 titres européens offrant des biens et services contribuant à une économie plus respectueuse de l’environnement. L’Indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire de 5,00 % par an.

LCL Select Impact Green Vie 2020 permet au client d’appréhender ses gains potentiels dès la souscription.

Sa performance peut être positive ou négative selon l’évolution de l’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross.

Le placement d’une durée maximale de 8 ans présente :

la possibilité d’un remboursement automatique anticipé, chaque année à la date anniversaire, en fonction de l’évolution de l’Indice.

un risque de perte en capital égale à l’intégralité de la baisse de l’Indice si celui-ci est en baisse de plus de 40% à l’échéance de 8 ans.

Concrètement, comment la performance de fonctionne LCL Select Impact Green Vie 2020 est-elle déterminée ?

AU LANCEMENT

La Valeur Initiale de l’indice [3] est déterminée.

Années 1 à 7

Tous les ans à la date anniversaire, la performance de l’Indice par rapport à sa Valeur Initiale est calculée.

Un remboursement automatique anticipé peut se réaliser en fonction de l’évolution de l’Indice.

1. Si l’Indice est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur Initiale, le client reçoit l’intégralité du Capital(*) investi augmenté d’un gain fixe plafonné de 6% multiplié par le nombre d’années écoulées (soit un TRAB [4] compris entre 5,14%(*) et 6%(*)).

CAPITAL(*) INVESTI + 6%(*) multiplié par le nombre d’années écoulées

Dès que la condition de réalisation est remplie, le placement s’arrête automatiquement.

2. Si l’Indice est en baisse par rapport à sa Valeur Initiale, le placement se poursuit pour une année supplémentaire.

Sinon à 8 ans

Dans le cas où le placement n’a pas été remboursé par anticipation, la valeur de l’Indice est constatée et 3 situations sont possibles :

1. Si l’Indice est en baisse de plus de 40% par rapport à sa Valeur Initiale, le client subit une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’Indice. Dans le cas le plus défavorable, la perte peut être totale.

Capital(*) investi diminué de l’intégralité de la baisse de l’Indice

2. Si l’Indice est en baisse de plus de 10% et d’au maximum 40% par rapport à sa Valeur Initiale, le client reçoit l’intégralité du Capital(*) Investi.

CAPITAL(*) INVESTI (TRAB de 0%(*))

3. Si l’Indice est en hausse, stable, ou en baisse d’au maximum 10%, le client reçoit l’intégralité du Capital4 investi augmenté d’un gain fixe plafonné de 6% multiplié par le nombre d’années écoulées (soit 48% et un TRAB de 5,03%).

CAPITAL(*) INVESTI + 6%(*) multiplié par le nombre d’années écoulée

Quels sont les inconvénients liés à LCL Select Green Vie 2020 ?

Vous encourez un risque de perte en capital partielle ou totale non mesurable a priori. Ce risque est explicité dans la section Facteurs de Risques ci-dessous.

Vous ne connaissez pas a priori l’échéance du produit qui peut avoir lieu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 ans selon l’évolution de l’indice. Vous devez conserver vos Titres jusqu’à l’échéance du produit ou jusqu’à la date de remboursement automatique anticipé pour bénéficier de la formule.

Vous pouvez ne pas profiter intégralement de la hausse de l’Indice, du fait du mécanisme de plafonnement des gains.

Si les dividendes distribués sont inférieurs au niveau de prélèvement forfaitaire, la performance de l’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross en sera pénalisée par rapport à l’indice calculé hors dividendes.

Le montant remboursé à l’échéance est très sensible à une variation de la performance de l’Indice autour des seuils de 40% et 10% de baisse par rapport à sa Valeur Initiale.

Facteurs de Risques

Le produit, en raison de sa nature, est caractérisé par un degré de risque élevé qui est lié, notamment, aux risques suivants :

Risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance : en cours de vie, la revente des titres avant l’échéance ou la survenance de certains évènements exceptionnels peuvent entraîner un remboursement anticipé des titres. A l’échéance, l’investisseur est exposé au risque de perte en capital partielle ou totale pour les Titres dont le montant de remboursement est déterminé en fonction d’une formule de calcul et indexé sur l’Indice.

en cours de vie, la revente des titres avant l’échéance ou la survenance de certains évènements exceptionnels peuvent entraîner un remboursement anticipé des titres. A l’échéance, l’investisseur est exposé au risque de perte en capital partielle ou totale pour les Titres dont le montant de remboursement est déterminé en fonction d’une formule de calcul et indexé sur l’Indice. Risque de crédit et de mise en résolution de l’Émetteur et/ou du Garant : l’investisseur est exposé au risque de solvabilité de l’Emetteur et du Garant et à sa capacité de remboursement.

l’investisseur est exposé au risque de solvabilité de l’Emetteur et du Garant et à sa capacité de remboursement. Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du Titre, voire rendre le produit illiquide.

certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du Titre, voire rendre le produit illiquide. Risque de marché : toute vente en cours de vie du support se fera au prix de marché en vigueur du Titre.

toute vente en cours de vie du support se fera au prix de marché en vigueur du Titre. Risques relatifs aux titres indexés sur Indices : en cas d’événements exceptionnels affectant l’Indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross et afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains événements exceptionnels pouvant affecter l’Indice de la formule.

en cas d’événements exceptionnels affectant l’Indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross et afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains événements exceptionnels pouvant affecter l’Indice de la formule. Risques liés aux titres de créance vert : il n’est pas garanti que les actifs éligibles du Portefeuille de prêts « verts » du Groupe Crédit Agricole puissent être mis en oeuvre, que le produit net soit intégralement alloué pendant l’ensemble de la durée de vie des titres et que l’affectation des fonds satisfasse les exigences réglementaires ou les attentes de l’investisseur concernant les objectifs de performance “durable” ou “verte”.

Il est par ailleurs recommandé conformément à l’Article 14 du Règlement délégué (UE) 2017/1129 de lire attentivement la rubrique « facteurs de risque » du Prospectus de Base de l’Émetteur avant de prendre une décision d’investissement (https://www.documentation.ca-cib.com/IssuanceProgram).