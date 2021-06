Innovation

LBO France se développe dans l’Investissement Coté avec le lancement du fonds France Développement, labelisé Relance.

A l’initiative d’un gérant actions reconnu, Pierre Nebout, épaulé par Stéphane Sumar, France Développement bénéficie avec LBO France du savoir-faire d’un acteur majeur du non coté spécialisé dans les ETI françaises. Le Fonds, en appliquant la rigueur de l’approche du Private Equity, se donne les moyens de jouer pleinement son rôle d’investisseur en étant un actionnaire actif, constructif et de long terme.

La confrontation des approches du marché boursier et du marché non coté s’illustre dans un Comité d’Investissement qui réunit des experts du non coté et le responsable du Fonds. Ce Comité d’Investissement garantit un style de gestion de conviction en encadrant la prise de risque, une marque de fabrique du Private Equity.

Le suivi des participations accordera une place prépondérante à la création de valeur. Avec l’appui de l’équipe de performance opérationnelle de LBO France, France Développement a pour objectif de rendre les sociétés détenues : plus lisibles et plus visibles, en les aidant dans leur communication financière et extra-financière ; plus performantes en étant force de proposition sur la stratégie opérationnelle et la gestion financière ; et plus attractives en favorisant un dialogue constructif avec les dirigeants et les instances de contrôle, notamment sur les sujets ESG indispensables à la soutenabilité de l’activité.

France Développement a entrepris la démarche de certification ISR avec la conviction qu’une société doit répondre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes pour que son modèle de développement soit soutenable à long terme.

A l’occasion de cette annonce, les gérants de « France Développement » déclarent : Pierre Nebout, Responsable Investissement Coté de LBO France : « Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de redonner du sens au métier d’investisseur au contact d’entrepreneurs. Le contexte du lancement de France Développement est particulièrement attractif. La sortie de crise sanitaire voit revenir les flux d’investissement sur les Small et Mid caps à la recherche de fonds propres pour accélérer leur croissance. La multiplication des opérations de marché témoigne de la vitalité de ce marché. Notre discipline en matière d’analyse fondamentale est un atout pour identifier les bons business models et évaluer les risques ; une nécessité renforcée par l’affaiblissement de la recherche de marché. Enfin, rarement les écarts de valorisation ont été aussi marqués au profit des ETI cotées. »

Stéphane Sumar, Directeur Investissement Coté : « Rejoindre LBO France au lancement du fonds France Développement est l’aboutissement logique de plus de vingt ans de métier consacré à l’analyse financière fondamentale des petites et moyennes valeurs cotées. »

Robert Daussun, CEO de LBO France : « France Développement se positionne aux lisières du monde du non coté et de la Bourse. Il ajoute une stratégie naturelle à la plateforme de LBO France en fournissant aux ETI un capital patient, engagé et de long terme pour leurs projets de développement et leurs objectifs de valorisation financière et extra-financière. »

Caractéristiques techniques

France Développement est un FPVG (Fonds Professionnel à Vocation Générale). Ce format FPVG qui autorise une plus grande souplesse dans les règles de gestion réserve sa souscription aux investisseurs professionnels avec un minimum de souscription initiale de 100 000 €. LBO France assure la gestion financière et s’appuie sur les moyens opérationnels de Twenty First Capital, société de gestion qui a délégué la gestion financière et la commercialisation du fonds France Développement à LBO France.