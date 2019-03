Innovation

U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS est géré par GCA, dont le CIO et Cofondateur, Steven Hornstein, est reconnu pour sa solide expertise en crédit corporate « long/short » sur le segment alternatif. Il a travaillé plus de dix-huit ans spécifiquement dans ce domaine chez Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. (DLJ), mais également en qualité de gérant de portefeuille auprès de deux hedge funds, avant de lancer avec succès la société GCA en 2008.

Ce nouveau fonds UCITS consiste en une stratégie de crédit corporate « long/short » gérée activement, et centrée principalement sur les obligations « investment-grade » et « high yield », ainsi que sur la dette « distressed ».

La stratégie a recours à un processus de recherche fondamentale s’appuyant sur une base de données établie sur plusieurs décennies, mais aussi sur une équipe d’analystes très expérimentés en matière de crédit corporate.

Nicolas Faller, Co-CEO de la division Asset Management de l’UBP, déclare à l’occasion de ce lancement : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Global Credit Advisers pour ce nouveau fonds UCITS alternatif. Selon nous, à ce stade du cycle, il existe de nombreuses opportunités pour une stratégie de crédit « long/short ». Très peu de managers sont à même de gérer avec efficience une telle stratégie, et l’équipe de M. Hornstein figure aujourd’hui parmi les professionnels les plus reconnus dans ce domaine vu les performances remarquables enregistrées depuis plus de dix ans. »

Steven Hornstein ajoute à cet égard : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec l’UBP, notamment pour sa plateforme de distribution UCITS, qui a largement fait ses preuves. De notre côté, nous avons, ces dix dernières années, démontré notre capacité à gérer avec succès notre stratégie de crédit « long/short », et nous nous réjouissons de pouvoir étendre notre offre avec un format UCITS, tout en contribuant à étoffer la gamme de produits diversifiée proposée par la plateforme de l’UBP. »