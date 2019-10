L’Union Bancaire Privée, UBP SA (l’« UBP ») annonce le lancement d’une nouvelle stratégie sur sa plateforme alternative UCITS. Lancé en partenariat avec la société Shannon River Capital Management, LLC (« Shannon River »), spécialisée dans l’investissement alternatif et basée à New York, U Access (IRL) Shannon River UCITS est un fonds « long/short » centré sur le secteur de la technologie.

U Access (IRL) Shannon River UCITS est géré par Shannon River, dont Spencer Waxman est le fondateur et CIO. L’approche du nouveau fonds UCITS consiste en une allocation dynamique aux actions de petite et moyenne capitalisation (« SMID caps ») dans des secteurs liés à la technologie, et caractérisées par des opportunités de croissance méconnues ou sous-estimées. Plus spécifiquement, l’investissement est concentré sur des segments ayant fait l’objet de disruptions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, les logiciels, les médias, l’entertainment, l’équipement, la connectivité et la logistique. Cette nouvelle stratégie a recours à une approche fondamentale, alors que la recherche s’articule autour de deux grands axes – l’innovation technologique et le comportement des consommateurs. La stratégie « flagship » initiale affiche un solide historique de performance de seize ans, l’équipe d’investissement ayant prouvé sa capacité à naviguer dans les différents environnements de marché.

Nicolas Faller, Co-CEO de la division Asset Management de l’UBP, déclare à l’occasion de ce lancement : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Shannon River pour ce nouveau fonds UCITS alternatif. Il existe, selon nous, un écosystème fertile, fait de multiples opportunités d’investissement séculaires parmi les SMID caps technologiques dont la croissance est méconnue. Spencer Waxman et son équipe forment l’une des sociétés d’investissement les plus impressionnantes dans ce domaine. »

Spencer Waxman, fondateur et CIO de Shannon River, ajoute à cet égard : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec l’UBP, notamment pour sa plateforme de distribution UCITS qui a largement fait ses preuves. Depuis maintenant seize ans, nous gérons avec succès une stratégie « long/short » centrée sur la technologie, et nous sommes heureux de pouvoir ainsi étendre notre gamme à un public UCITS plus large et de contribuer à la diversité de l’offre de produits proposée par la plateforme de l’UBP. »