Innovation

Lancé en partenariat avec Bain Capital Public Equity, LP, société de conseil affiliée de Bain Capital, l’un des acteurs majeurs de l’investissement privé et public au niveau mondial, le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie ‘long/short’ en actions globales.

U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement, et vise à capturer la hausse des marchés tout en limitant les pertes en phase baissière. Centrée sur quatre secteurs – la consommation, la santé, les TMT et les financières –, cette stratégie permet d’appliquer une approche typique des marchés privés aux actions du marché public sur un horizon d’investissement moyen, afin d’améliorer la visibilité et la génération d’alpha. Bénéficiant de l’écosystème global de Bain Capital, le fonds est géré par une équipe de professionnels de l’investissement expérimentés, suivant un processus rigoureux, tant en termes d’analyse fondamentale et ESG que de construction de portefeuille.

La stratégie U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS vient ainsi compléter la plateforme alternative UCITS U Access (IRL) de l’UBP, qui, avec plus d’USD 1 milliard d’actifs sous gestion, figure parmi les plus importantes de l’industrie.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à cette occasion : « En 2021, notre plateforme alternative UCITS a franchi un cap important en dépassant les USD 1 milliard d’actifs sous gestion, preuve de l’attrait de ce type de solution, aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs privés. Cela témoigne également de notre volonté de renforcer notre offre avec des stratégies différenciées et à forte valeur ajoutée. L’analyse de la durabilité des sociétés est devenue fondamentale pour évaluer leur santé et leur potentiel de bénéfices futurs. Il nous paraissait donc logique d’étendre notre gamme de solutions avec ce fonds, et nous sommes fiers de ce partenariat avec Bain Capital, qui place la durabilité au cœur de sa philosophie de gestion. L’équipe d’investissement de Bain Capital Public Equity a ainsi démontré sa capacité à identifier les entreprises les mieux positionnées en matière d’ESG. »

Jonathan Lavine, Co-Managing partner de Bain Capital, et Joshua Ross, Managing director chez Bain Capital Public Equity, ajoutent pour leur part : « La stratégie Bain Capital Global Equity LS Sustainable reflète notre engagement continu à proposer une approche de gestion avec une stricte analyse des sociétés, tout en veillant à une intégration proactive de considérations ESG dans nos solutions d’investissement. Nous sommes résolument convaincus que la prise en compte de ces critères de durabilité, alliée à un processus d’investissement adapté, joue un rôle important dans la génération d’alpha et de performance, au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes. Nous nous réjouissons de rejoindre la plateforme alternative UCITS de l’UBP, qui offre un accès exceptionnel à des clients institutionnels et privés sophistiqués. Il s’agit là d’une étape majeure, et c’est aussi une profonde marque de confiance envers notre approche ‘long/short’ sur les sociétés cotées responsables, inspirée de notre expertise en marchés privés. »

La plateforme alternative UCITS U Access (IRL) de l’UBP comprend déjà les autres fonds suivants :

§ U Access (IRL) Trend Macro, une stratégie « global macro » discrétionnaire ayant recours à une analyse fondamentale approfondie pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents, en investissant sur une large gamme d’instruments et de marchés liquides (obligations/taux d’intérêt, devises, crédit et indices actions) ;

§ U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS, une approche d’arbitrage combinant une composante principale de « rendement » (arbitrage de fusions) et une composante dite « mixed arbitrage », visant à tirer profit d’opportunités d’arbitrage, lesquelles ne sont pas liées aux fusions-acquisitions. Géré avec un faible bêta au marché, le fonds a l’avantage d’avoir une exposition décorrélée des classes d’actifs traditionnelles ;

§ U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS, une stratégie de crédit corporate « long/short » gérée activement et selon un processus d’analyse fondamentale qui s’appuie sur une base d’informations reflétant plusieurs décennies d’expertise, ainsi que sur une équipe de recherche expérimentée avec vingt ans d’expérience en moyenne ;

§ U Access (IRL) Shannon River UCITS, une stratégie « long/short equity » consistant en une allocation dynamique aux actions dans des secteurs liés à la technologie. Plus spécifiquement, l’investissement est concentré sur des segments ayant fait l’objet de disruptions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, les logiciels, les médias, les jeux et divertissements, l’équipement, la connectivité ou encore la logistique ;

§ U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS, une stratégie ‘absolute return’ systématique visant à générer des performances ajustées du risque décorrélées et attrayantes. Le fonds a été développé il y a plusieurs décennies par l’un des pionniers de l’industrie. Il se concentre principalement sur les indices actions, les devises, le crédit et les actions individuelles, avec en outre une faible exposition aux obligations, ainsi qu’une absence d’exposition aux matières premières.