Innovation

Après une vague d’annonces anticipant le mois dernier le lancement de l’ETF américain Vegan Climate à la Bourse de New York le 10 septembre 2019, le fonds a atteint 3,75 millions de dollars d’actifs sous gestion le premier jour de sa journée de négociation.

Coté sous le symbole VEGN, ce fonds d’investissement éthique conçu pour les défenseurs des animaux et les défenseurs de l’environnement répliquera l’indice américain Vegan Climate Index (VEGAN), un indice exempt de cruauté et de combustibles fossiles créé par Beyond Investing.

Robinhood, Fidelity Investments, Folio Financial entre autres figurent parmi les principales plates-formes de négociation d’actions américaines ayant offert un accès à VEGN le jour de son lancement.

En outre, la principale plate-forme australienne de négociation d’actions Stake n’a pas tardé à se joindre à ces intermédiaires financiers à la demande des clients pour des investissements éthiques. « Stake cherche toujours à fournir à ses clients des opportunités d’investissement alternatives », a déclaré Shawn Singh, responsable des opérations mondiales. « Nous avons adopté l’ETF Vegan Climate américain en raison de la demande de nos clients et sommes fiers de pouvoir leur offrir cette opportunité. »

Au cours de la journée, les encours de l’ETF ont régulièrement augmenté, le volume total des opérations négociées sur une journée dépassant les 4 millions de dollars. Notamment, l’offre sur le marché a varié de 1 à 3 points de base, ce qui rend l’ETF relativement peu coûteux à négocier.

Claire Smith, cofondatrice de Beyond Investing, s’est dite satisfaite des résultats initiaux et espérait que davantage de plateformes répondraient à la demande des clients en matière d’options d’investissement éthiques et rendraient l’ETF VEGN disponible pour leurs investisseurs.

« En tant qu’investisseur moi-même depuis de nombreuses décennies, j’ai depuis toujours longtemps envie d’options durables et ESG qui ne me contraignent pas à soutenir l’exploitation animale, la destruction de l’environnement et les violations des droits de l’homme », a déclaré Smith. « J’ai créé cet indice et l’ETF le répliquant pour aider des personnes comme moi à supporter la douleur dans leur portefeuille. Je suis donc ravi de constater que le lancement de VEGN a démarré de manière prometteuse. J’encourage les fournisseurs de 401K, Roth IRA et d’autres formes de produits de retraite, ainsi que les conseillers en investissement et les robot advisors à rendre VEGN disponible pour leurs clients et à contacter Beyond Investing s’ils ont besoin d’informations supplémentaires. »

Smith a également appelé les délégués présents pour le sommet du climat à New York, avec Greta Thunberg, activiste du changement climatique et du climat, à examiner le rôle que l’investissement joue dans la résolution des problèmes liés au changement climatique.

« L’agriculture animale est l’un des principaux facteurs de déforestation, d’extinction d’espèces et de pollution de l’air et de l’eau », a-t-elle déclaré. « Outre le rapport de l’ONU intitulé Livestock’s Long Shadow en 2006, deux autres rapports récents de chercheurs de l’Université d’Oxford et du groupe d’experts gouvernementaux sur le changement climatique préconisent de passer à un régime essentiellement à base de plantes. Il est impératif de récompenser les entreprises qui prennent au sérieux cette menace imminente pour notre planète, et où nous investissons notre argent envoie un message fort et puissant à ceux qui causent la destruction de l’environnement. »

Cet indice américain Vegan Climate utilise le Solactive US Large Cap Index [1] (un indicateur indirect de l’indice S & P 500 [2]) et exclut toute action dont les activités sont incompatibles avec une approche d’investissement vegan et soucieuse du climat, remplaçant les actions dommageables par des midcaps alternatives respectant ces critères éthiques.

Cela signifie que le fonds évite d’investir dans des sociétés dont les business modèles reposent sur l’exploitation animale - principalement des produits d’essai et dérivés -, ainsi que sur l’élimination des combustibles fossiles et des menaces environnementales telles que le plastique et les produits agrochimiques nocifs pour les animaux sauvages.

Comme l’explique Smith, « Bien que n’étant pas affilié à la récente introduction en bourse de Beyond Meat, VEGN en détient des actions, car il est à l’avant-garde du mouvement végétal et remplace certaines des expositions exclues du secteur alimentaire pour être impliquées dans l’industrie de la viande. Nous faisons partie d’un mouvement croissant d’un capitalisme sensibilisé. »

Par rapport au Solactive US Large Cap Index non filtré, VEGAN a 61% de moins de gaz à effet de serre, 89% moins de déchets et 83% moins d’eau (calculé le 30 juin 2018 par Impact Cubed [3]).

Depuis le début de l’année, VEGAN (sur la base du rendement des cours) a surperformé de 3,53% l’indice Solactive US Large Cap et de 3,8% l’indice S & P 500 (au 30 août 2019).

Le graphique ci-dessous illustre la performance de VEGAN depuis son lancement en juin 2018 par rapport à l’indice Solactive US Large Cap, comparant les rendements des cours des deux indices du 6 juin 2018 au 30 août 2019.

L’ETF Vegan Climate cherchera à répliquer l’indice VEGAN en achetant un portefeuille de réplication des composants de l’indice. Les composants de l’indice au 10 septembre 2019, ainsi que d’autres informations importantes, peuvent être consultés sur le site Web de VEGN, à l’adresse www.veganetf.com.