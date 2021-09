Innovation

Gérée par l’équipe Investissements durables de Jupiter, dirigée par Abbie Llewellyn-Waters, Responsable de la stratégie Investissements durables, la stratégie cherche à identifier des entreprises mondiales de grande qualité qui mènent la transition vers un monde plus durable, en intégrant les critères ESG tout au long du processus d’investissement.

Au cœur de la stratégie Jupiter Global Sustainable Equities se trouvent des entreprises qui équilibrent de manière cohérente les besoins de trois parties prenantes clés : la planète, les personnes et le profit. Le fonds cherche à optimiser les rendements en investissant dans des entreprises qui gèrent leurs activités sur le long terme. Il s’aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies et l’objectif fixé par les Accords de Paris d’une économie zéro émission d’ici 2050. Le fonds est actif, très liquide et diversifié, avec un profil de risque attractif. Il s’agit d’un portefeuille concentré, à forte conviction, composé d’environ 35 à 45 entreprises cotées dans le monde entier et ayant une faible exposition au carbone.

Un rapport d’impact annuel exclusif fournit une vue détaillée de l’impact environnemental et social positif du capital investi dans la stratégie.

Abbie Llewellyn-Waters est membre de longue date de l’équipe Investissements durables de Jupiter et possède plus de 15 ans d’expérience, investissant depuis plus de dix ans dans des solutions environnementales. En 2021, elle a été promue Responsable de l’investissement durable, et dirige une équipe et une offre d’investissement qui ont été récompensées [1]. Dans la gestion du fonds, l’équipe de quatre personnes est composée de spécialistes de l’investissement durable et peut s’appuyer sur la richesse et l’étendue des ressources d’investissement mondiales de Jupiter.

Abbie Llewellyn-Waters commente : " Le développement durable est une opportunité structurelle à long terme qui a été propulsée au premier plan par la pandémie de COVID. Pour mettre en place une forme de capitalisme plus respectueuse de l’environnement, il est important de se concentrer sur les trois principales parties prenantes : la planète, les personnes et le profit. Nous pensons que les entreprises qui obtiennent des résultats positifs dans ces domaines sont mieux placées pour dégager des rendements intéressants à long terme.

"La transition vers un monde plus durable est la principale priorité de notre fonds et, dans le contexte sans précédent de ces dernières années, nous estimons avoir fourni des résultats significatifs aux investisseurs."

Warren Tonkinson, Directeur de la distribution a commenté : "Chez Jupiter, nous cherchons constamment à élargir et à ouvrir notre offre de produits lorsque cela est possible pour répondre à la demande des clients. Il y a une forte demande pour des portefeuilles gérés de manière durable parmi les clients de tous types à travers toutes les géographies et nous sommes ravis d’ouvrir cette opportunité à notre base de clients internationaux."