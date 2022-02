Innovation

Jupiter annonce le lancement du fonds Jupiter Global Ecology Bond (SICAV), qui s’appuie sur la longue expérience de la société en matière d’investissement environnemental. Il s’agit d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l’article 9 du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Géré par Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales chez Jupiter, le fonds offrira des opportunités d’investissement solides et à long terme dans des entreprises dont les activités économiques principales contribuent à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un accent particulier sur la réduction du changement climatique et la restauration du capital naturel et de la biodiversité.

Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées - y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability-linked/sustainability awareness) - et des obligations conventionnelles, toutes évaluées selon des critères de durabilité stricts et un processus de contrôle rigoureux, à la pointe du secteur. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et, bien qu’il ait la possibilité d’investir dans toutes les catégories de crédit, sa notation moyenne globale devrait être "investment grade".

Rhys Petheram est un leader reconnu dans le domaine des investissements obligataires environnementaux. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les portefeuilles obligataires et multi-actifs, le gérant de fonds a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes, en s’engageant auprès des organismes du secteur et des émetteurs dans la recherche d’un marché plus ambitieux et plus efficace. En tant que spécialiste dans ce domaine, Rhys a apporté une contribution essentielle au nouveau certificat de CFA Society UK sur le climat et l’investissement, en tant que membre de l’équipe chargée du chapitre sur les instruments d’investissement cotés.

Aux côtés du gérant de fonds d’actions Jon Wallace, Rhys a géré le segment des obligations d’entreprises du fonds diversifié Jupiter Global Ecology Diversified Fund depuis sa création en 2016. Dans la gestion du fonds Jupiter Global Ecology Bond, Rhys sera soutenu par son équipe d’experts spécialisés dans les investissements environnementaux thématiques, aux côtés de l’équipe Fixed Income de Jupiter, composée de 26 personnes.

Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales, commente : « 2021 a été une année record pour la finance verte, avec des émissions d’obligations durables labellisées dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars. L’ampleur des changements nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique crée de nombreuses opportunités pour soutenir les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable, et l’univers croissant des solutions environnementales donne désormais le ton en matière de politique et de réglementation.

Dans un contexte de collaboration mondiale croissante, nous pensons que ces solutions se répandront largement dans des secteurs de l’économie mondiale encore inexplorés, créant une opportunité d’investissement sur plusieurs décennies, que nous pensons être en mesure d’identifier et de saisir grâce à ce nouveau fonds. »

Warren Tonkinson, responsable mondial adjoint de la distribution, ajoute : « L’histoire et l’expérience comptent vraiment dans cet espace. Jupiter a été l’une des premières sociétés à lancer un fonds environnemental il y a près de 35 ans, et la première à lancer un fonds thématique multi-actifs vert en 2016. Lorsque les premières obligations vertes d’entreprise ont été émises en 2012, Rhys était l’un des premiers investisseurs présents, et dans les années qui ont suivi, il a contribué à façonner l’univers des obligations vertes tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Rhys et son équipe ont une approche thématique de l’investissement qui est vraiment unique parmi les fonds obligataires, et nous sommes ravis de lancer ce fonds pour permettre à nos clients d’avoir un meilleur accès à son expertise d’investissement inégalée dans ce domaine. »