Innovation

Le fonds Jupiter US Equity Long Short constituera un portefeuille concentré de 40 à 60 actions d’entreprises basées ou exerçant la plupart de leurs activités aux États-Unis. Le fonds détiendra des positions longues et des positions courtes, offrant la possibilité de se protéger contre les périodes baissières des marchés, tout en cherchant à réduire la corrélation avec la performance globale des marchés et à limiter la volatilité mensuelle des rendements du portefeuille.

L’exposition nette du fonds aux actions sera normalement d’environ 25% de l’actif net, tandis que l’exposition brute sur les actions devrait avoisiner les 200%.

Darren, qui a la double nationalité américaine et britannique, dispose de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles actions US long-short chez UBS, SAC Global Investors et Caxton. Darren est basé à Londres et collabore étroitement avec les autres gérants actions long-short et long-only de Jupiter.

Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs chez Jupiter commente : « Le lancement de ce fonds est une étape importante de notre démarche stratégique visant à renforcer nos capacités en matière de solutions alternatives liquides. Darren est un investisseur en actions US très expérimenté avec une grande expertise de l’investissement en actions long-short et en gestion des risques. Nous sommes ravis de le compter dans notre équipe.

L’univers des solutions alternatives liquides a connu une croissance rapide au cours des dernières années, malgré des rendements assez médiocres. De nombreux investisseurs ont été déçus par les faibles niveaux de prise de risque, les frais élevés et les fortes corrélations avec les marchés actions. Le fonds Jupiter US Equity Long Short a été spécialement conçu pour répondre à ces préoccupations. Nous pensons que ce fonds apportera de la valeur ajoutée dans l’univers des fonds alternatifs liquides ».

Darren Starr, gérant du fonds Jupiter US Equity Long Short, ajoute : « Je suis très heureux de faire partie de Jupiter et d’avoir la possibilité de gérer ce fonds US Equity Long Short. Le marché actions US est en équilibre délicat avec de solides conditions économiques intérieures qui stimulent la croissance des bénéfices des entreprises. Cependant, les innovations actuelles dans de nombreux secteurs ainsi que les défis macroéconomiques et politiques présentent des risques considérables. C’est une période passionnante pour le lancement d’un fonds US Equity Long Short et je suis très reconnaissant de l’occasion qui m’est offerte par Jupiter ».

Informations concernant le fonds :

Benchmark : Le fonds n’a pas de benchmark de référence.

Secteur : Morningstar Alternatives Long Short Equity – US

Commission de surperformance : 20% (appliquée à toutes les parts à l’exclusion de la part F, calculée en fonction d’un seuil de 3 mois du libor américain - ou de l’équivalent en devise pour les parts couvertes en devise)

Frais :