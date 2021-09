Innovation

Le fonds, qui sera disponible sous la forme d’une SICAV, s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels et de détail en gros sur les marchés de l’EMEA et de l’Asie. Il s’agira d’un fonds « vert foncé » au sens de l’article 9 (conformément au règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) avec un objectif d’investissement durable, offrant aux clients une solution technologique unique pour répondre à la demande croissante du marché en matière de fonds durables.

L’équipe d’investissement du fonds sera composée des personnes suivantes : Alison Porter, Richard Clode et Graeme Clark, basés à Londres et à Édimbourg ; ensemble, ils disposent de plus de 70 années d’expérience en matière d’investissement. Ils seront accompagnés par une toute nouvelle équipe mondiale de spécialistes ESG, dirigée par le responsable des investissements ESG de Janus Henderson, Paul LaCoursiere. Le fonds bénéficiera également d’une équipe d’analystes spécialisés (dont un analyste en durabilité) et de spécialistes au sein de l’équipe Gouvernance et Investisseurs Responsables (GIR), avec un accès à une plateforme de données ESG dédiée.

L’équipe de gestion du fonds possède de solides références en matière d’environnement et de développement durable ; ce nouveau fonds s’appuie sur le succès du Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund, partageant la même équipe d’investissement qui affiche depuis sa création en 2005 des résultats solides et réguliers, avec des rendements de 13,1 % contre 11,2 % [1]pour le secteur [2] depuis sa création [3]. Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund est un fonds « Article 8 » ou « vert clair » (conformément au règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers).

L’approche d’investissement du fonds utilisera un cadre thématique positif pour sélectionner les investissements, qui s’aligneront sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et dont au moins 50 % des revenus proviendront des thèmes technologiques durables du fonds. [4] L’objectif de durabilité du Sustainable Future Technologies Fund assure une diversification et une différenciation significatives par rapport aux technologies traditionnelles, en offrant une exposition aux entreprises technologiques émergentes conformes aux ODD de l’ONU ; cette stratégie élargit l’éventail des solutions d’investissement durable offertes aux clients.

Richard Clode, gestionnaire de fonds chez Janus Henderson Investors, a déclaré : « Les clients attendent et exigent de plus en plus, que les gestionnaires obtiennent des résultats sociaux, environnementaux et financiers probants. Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de ce fonds qui se détache de la technologie traditionnelle pour chercher des entreprises émergentes et méconnues qui répondent à des critères de durabilité rigoureux. La technologie a la capacité de produire des résultats dans toutes les composantes ESG ; alors que la réglementation et la classification mondiales se concentraient initialement sur la durabilité environnementale, ce fonds cherche à aller beaucoup plus loin et à s’étendre pour intégrer des problématiques sociales beaucoup plus vastes. La portée de la technologie est illimitée et le secteur a un rôle unique et essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs sociaux, en contribuant à démocratiser l’accès aux services, à réduire les inégalités et à améliorer la qualité de vie. »

Ignacio de la Maza, responsable clientèle Intermédiaire zone EMEA et Amérique latine, a ajouté : « Ces dernières années, les fonds technologiques et axés sur l’investissement durable ont connu une croissance immanquable. Ce fonds combine les compétences technologiques d’Alison, Richard et Graeme avec un produit plus directement centrésur l’incidence ESG positive. Le lancement de ce fonds démontre l’engagement de Janus Hendersonà répondre à la demande des clients et à œuvrer pour un monde plus durable. »