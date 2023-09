Innovation

Janus Henderson Investors annonce le lancement d’un fonds obligataire à échéance libellé en euros. Le fonds Janus Henderson Fixed Maturity Bond (EUR) 2027, qui vise à fournir un revenu régulier tout en préservant le capital initial investi sur la durée du portefeuille, investira dans un portefeuille diversifié, composé principalement d’obligations « investment grade » au sein des marchés développés du monde entier. Grâce à une recherche fondamentale approfondie sur les entreprises, le fonds entend exploiter les inefficacités de prix et améliorer le rendement en mettant l’accent sur l’évitement des pertes et une rotation minimale.

Le fonds sera géré par une équipe de quatre gérants de portefeuille spécialisés dans le crédit corporate : James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, Brad Smith et Carl Jones possèdent plus de quatorze ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles axée sur des objectifs de rendement spécifiques. Ils se concentreront sur la prévention des défauts et des dégradations de notes, tout en identifiant les compensations suffisantes pour le risque pris.

Le fonds arrivera à échéance en octobre 2027 et versera des coupons réguliers tous les six mois.

James Briggs, Gérant de portefeuille Crédit corporate chez Janus Henderson Investors déclare :« Les rendements des obligations d’entreprises « investment grade » ont augmenté sensiblement pour atteindre des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008-2009. Les taux d’intérêt et les rendements sont susceptibles de baisser à mesure que l’inflation baisse ; le moment est donc particulièrement propice pour bloquer ces rendements. Un fonds obligataire à échéance permet non seulement aux investisseurs de bloquer des rendements de court terme attrayants en amont d’éventuelles baisses de taux, mais aussi de bénéficier d’un revenu élevé pour un risque relativement faible, car le crédit « investment grade » à court terme permet aux investisseurs d’éviter de prendre un risque excessif en termes de duration ou de crédit. »

Ignacio de la Maza, Responsable de la Distribution pour les zone EMEA et Amérique latine, ajoute : « Notre vaste expérience dans la gestion d’obligations d’entreprises « investment grade » nous permet de composer en toute confiance un fonds obligataire à échéance pour les investisseurs soucieux d’obtenir un revenu. L’approche active de l’équipe, combinée à un processus discipliné et reproductible de suivi de l’évolution des risques du portefeuille, est conçue pour répondre de manière cohérente aux attentes des clients. »