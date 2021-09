Le fonds, qui sera disponible sous la forme d’une SICAV, s’adresse principalement aux investisseurs des marchés EMEA et Asie-Pacifique. Ce nouveau fonds, concentré aux États-Unis, sera géré par Hamish Chamberlayne et Aaron Scully, aux côtés d’une équipe d’analystes dédiée et de l’équipe Gouvernance et Investisseur Responsable (GIR). Ils seront soutenus par une toute nouvelle équipe mondiale de spécialistes ESG, dirigée par le responsable des investissements ESG de Janus Henderson, Paul LaCoursiere.

Le fonds sera un fonds « vert foncé » au sens de l’article 9 (conformément au règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) et aura la durabilité comme principal objectif d’investissement. Le fonds applique à la fois des critères de sélection positifs basés sur des thèmes environnementaux et sociaux et des critères de sélection négatifs pour exclure les entreprises dont les biens ou les services engendrent des dommages environnementaux ou sociétaux.

Le nouveau fonds Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity s’appuie sur une stratégie de 30 ans d’investissement durable et de recherche d’innovation et fait partie de la stratégie Janus Henderson Global Sustainable Equity. À la fin du mois de juin, la stratégie Janus Henderson Global Sustainable Equity comptait 3,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et affichait un solide historique à long terme, générant des rendements annualisés de 20,06 % contre 14,9 % pour son indice de référence au cours des cinq dernières années [1], [2] Le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, lancé le 29 juillet 2019, a déjà atteint 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion tout en affichant des rendements annualisés de 26,29,7 % contre 18,46 % par rapport à son indice de référence depuis sa création [3], [4].

Hamish Chamberlayne, responsable des actions durables internationales chez Janus Henderson Investors, a déclaré : « Le développement durable a pris une importance considérable aux États-Unis au cours des derniers mois et les investisseurs du monde entier sont de plus en plus conscients du rôle que ce pays jouera dans la construction d’un avenir durable. Le fonds Horizon US Sustainable Equity investira dans des entreprises américaines qui sont en mesure de relever les défis imposés par les mégatendances mondiales, telles que le changement climatique, les contraintes liées aux ressources, la croissance démographique et le vieillissement des populations, ainsi que dans des entreprises qui cherchent à opérer une transformation positive dans leurs secteurs d’activité. Le fonds adopte un cadre ESG cohérent dans l’ensemble du processus d’investissement, de sorte que les investisseurs peuvent être assurés que leur capital est correctement orienté vers l’investissement durable et la véritable création de valeur à long terme qui en découle. »

Ignacio de la Maza, responsable clientèle Intermédiaire zone EMEA et de l’Amérique latine, a ajouté : « Après les 30 années de succès de la stratégie Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, le lancement du nouveau fonds Horizon US Sustainable Equity démontre notre engagement à développer notre offre ESG. Soutenus par notre équipe mondiale et ayant accès à la plateforme de données ESG exclusive de Janus Henderson, Hamish et Aaron continueront à tirer parti de leur longue et solide expérience en matière de croissance durable à long terme pour nos clients. »