Innovation

Janus Henderson Investors annonce le lancement du fonds Janus Henderson Absolute Return Income (EUR) pour répondre à la demande des investisseurs à la recherche de rendements avec une volatilité réduite. Le fonds est un OPCVM, libellé en Euros (€), domicilié à Dublin et commercialisé dans différents marchés à travers l’Europe. Il vient s’ajouter au fonds existant Absolute Return Income, libellé en dollars US.

Le fonds est géré par une équipe qui a fait ses preuves dans la gestion de fonds obligataires absolute return depuis 2006, date à laquelle Nick Maroutsos et Kumar Palghat ont fondé Kapstream, un groupe spécialisé dans la gestion de fonds obligataires de performance absolue. Ce nouveau fonds adoptera la même approche d’investissement que la stratégie Absolute Return Income existante.

Il sera co-géré par Nick Maroutsos, co-responsable de la gestion obligations internationales, et Dan Siluk, gérant, appuyés par une équipe disposant d’une expérience moyenne de 18 ans.

Le fonds vise à générer des rendements positifs sur différents environnements de marché. L’accent est mis sur une volatilité réduite et sur la stabilité du capital, bien que ces dernières ne soient pas garanties.

Les gérants investissent sur une base de titres investment grade à court-terme diversifiés à l’échelle internationale, ainsi que sur un nombre réduit de stratégies basées sur des produits dérivés afin de gérer les risques baissiers et de générer des rendements supplémentaires.

Nick Maroutsos, Co-Responsable de la gestion obligations internationales, commente : “Notre objectif est de générer des rendements positifs en mettant l’accent sur une volatilité réduite et une faible corrélation aux autres catégories d’actifs. Nous ne suivons pas un indice mais partons de zéro et recherchons des opportunités à l’échelle internationale afin de générer des revenus et d’exploiter la valeur relative. Le lancement de ce fonds nous permet d’optimiser nos principaux investissements et de maximiser les rendements ajustés du risque pour les investisseurs basés dans la région.”

Ignacio de la Maza, Responsable Wholesale, Europe continentale et Amérique latine, déclare : “Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux investisseurs en euros cette stratégie obligataire à rendement absolu éprouvée. Ce fonds de performance absolue vient s’ajouter à notre gamme de fonds obligataires traditionnels benchmarkés aux indices de référence pour les investisseurs qui continuent d’être confrontés à des taux négatifs dans la zone Euro.”