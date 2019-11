Innovation

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Le fonds aura pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents. Il constitue l’un des premiers fonds actions émergentes durable de l’industrie.

Le fonds sera géré par Amit Mehta et John Citron. Les deux gérants, basés à Londres, font partie de l’équipe JPMAM Global Emerging Markets (GEM) Fundamental Team. L’équipe GEM, dirigée par Austin Forey, intègre l’analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et collabore avec les entreprises depuis plus de 25 ans. L’an dernier, l’équipe a tenu près de 5 000 réunions avec des entreprises des marchés émergents.

S’appuyant sur une équipe de près de 40 analystes de recherche buy-side et une équipe dédiée à l’investissement durable, ce fonds capitalisera sur un processus d’investissement approfondi de manière à identifier les sociétés les plus durables susceptibles de générer les meilleures performances sur le long terme.

Les gérants filtreront l’univers des actions émergentes de façon à éliminer les industries et les entreprises non durables, en utilisant deux critères distincts : les exclusions fondées sur des normes et des principes [1] et celles fondées sur les recherches approfondies des équipes d’analystes [2]. A partir de cet ensemble restreint de sociétés, les gérants chercheront à identifier et à investir dans des leaders durables distingués comme les meilleurs de leur secteur. Le résultat final sera un portefeuille destiné à fournir des résultats positifs en termes d’impact ESG global. Le fonds JPM Emerging Markets Sustainable Equity a été labellisé “Towards Sustainability” par Febelfin en novembre 2019.

Massimo Greco, directeur fonds EMEA chez J.P. Morgan Asset Management, commente : « Ayant depuis longtemps intégré la prise en compte des questions ESG dans notre processus d’investissement dans les actions émergentes, nos gérants peuvent combiner notre recherche exclusive avec l’incorporation d’exclusions et une approche « best-in-class » que les investisseurs recherchent. L’investissement durable est essentiel dans les marchés émergents - nous pensons qu’il est tout à fait compatible et indispensable dans une approche d’investissement à long terme qui vise à délivrer de meilleures performances et qu’il permet à la puissance des intérêts de se traduire en résultats d’investissement. »

La part C du fonds JPM Emerging Markets Sustainable Equity aura un ratio de frais totaux de 1,05 % points de base. [3]