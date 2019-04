Innovation

Ce nouvel ETF dispose d’une part de capitalisation [BBUS] et d’une part distribuante [BBUD]. Domiciliés en Irlande, BBUS et BBUD sont désormais cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange (LSE), Deutshe Boerse Xetra et Borsa Italiana.

BBUS et BBUD seront tous deux gérés par une équipe expérimentée, dotée d’un long historique en gestion de stratégies actions toutes capitalisations. Le portefeuille sera construit de façon à offrir une exposition diversifiée aux grandes et moyennes capitalisations du marché américain, similaire à d’autres indices boursiers largement utilisés sur la place, avec pour objectif de générer des résultats d’investissement proches de l’indice Morningstar US Target Market Exposure℠. Ces ETF viseront un ratio du total des frais (TER) de 4 points de base.

Bryon Lake, Directeur international ETF chez J.P. Morgan Asset Management, déclare : « Nous sommes convaincus que notre nouvel ETF offrira aux investisseurs une exposition plus efficiente aux actions américaines, segment où il existe déjà de nombreuses offres. Notre gamme d’ETF BetaBuilders est conçue pour offrir des briques d’allocation simples et dont les tarifs correspondent parfaitement à l’environnement de marché actuel. »

Par ailleurs, J.P. Morgan Asset Management a également lancé une part de capitalisation pour les ETF JPM USD Ultra-Short Income UCITS [JPSA] et JPM GBP Ultra-Short Income UCITS [JGSA], cotée sur la LSE. Domiciliés en Irlande et lancés pour répondre à la demande client, JPSA et JGSA viseront un TER de 18 bp.