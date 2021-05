Innovation

PRO BTP FINANCE, poursuit sa démarche d’investisseur responsable initiée en 2003 et lance un fonds pur d’obligations vertes, Regard Green Bonds. Ce fonds a comme objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence (Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond), tout en contribuant au financement de la transition énergétique.

Le marché des Green Bonds a connu une très forte croissance ces dernières années, reflet de l’importance qu’a pris la transition énergétique pour les acteurs économiques. Aujourd’hui, le marché des Green Bonds en Euro représente plus de 370 milliards €, avec une forte diversification en termes de typologie des émetteurs : agences, souverains, corporates et banques.

« La profondeur du marché des obligations vertes permet désormais d’accéder à une large diversité d’émetteurs et d’émissions et de sélectionner selon notre méthodologie les projets qui ont un réel impact sur l’environnement. » souligne David Edery, gérant du fonds.

Regard Green Bonds est un fonds pur, investi exclusivement en obligations vertes (respectant les Green Bonds Principles) émises par des émetteurs du secteur privé ou public et libellées en euros. Au sein de cet univers, les investissements se portent sur des émissions ayant une notation « investment grade ».

L’analyse « green » des émissions s’appuie sur les bases de données Trucost pour apprécier la qualité de l’émission et l’engagement de l’émetteur sur l’emploi des fonds, selon les critères suivants :

l’impact environnemental net des projets financés par l’obligation Green (tel que le taux de CO2/million € investi),

la qualité de l’alignement de l’obligation avec les « Green Bonds Principles », et

la performance environnementale de l’émetteur.

Ce fonds représente une solution adaptée aux demandes d’investisseurs soucieux de concilier performance financière et responsabilité environnementale. « Notre méthodologie permet également de délivrer à l’investisseur un reporting de mesure d’impact sur l’environnement. » ajoute David Edery.

« Regard Green Bonds s’inscrit à la croisée de l’élargissement de notre expertise obligataire, récompensée fin 2020 par le prix Quantalys de la « Meilleure société Locale Gestion Obligations 2021 », et de notre démarche d’investisseur responsable, initiée il y a plus de 17 ans. » indique Arnaud Chausseblanche, responsable de la gestion taux. « La taille du fonds, amorcé à hauteur de 100 m€, nous permet d’afficher une ambition claire dans ce marché, et de contribuer, à notre échelle, au financement de la transition énergétique. »