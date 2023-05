Innovation

Invesco a lancé fin avril un ETF actif avec une exposition au marché des obligations d’État européennes. Celui-ci prend en compte certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la construction du portefeuille. Coté sur Xetra et Borsa Italiana, l’Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF chercher à maximiser son exposition aux obligations vertes sous réserve de considérations spécifiques en matière d’exposition et de liquidité. En raison de sa part d’obligations vertes, l’ETF fournit une exposition aux investissements durables conformément au règlement de l’UE sur la finance durable.

"Les États jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux. Grâce à l’émission d’obligations par les Trésors publics et les agences gouvernementales, des projets essentiels sont financés dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la transition écologique des bâtiments, la gestion de l’eau et des déchets et les transports propres. Nous pensons que le marché des obligations vertes va continuer à se développer, ce qui permettra non seulement de financer les infrastructures nécessaires, mais aussi de multiplier les opportunités pour les investisseurs de nos ETF ”, explique Gary Buxton, responsable des ETF et des stratégies indexées pour la région EMEA chez Invesco.

"L’intégration de l’ESG dans les portefeuilles d’obligations d’État européennes pose deux défis majeurs. Tout d’abord, la différenciation entre les émetteurs est plus difficile que chez les corporates, car presque tous les émetteurs d’obligations d’État européennes se conforment à des normes ESG communes. De plus, surpondérer les obligations vertes, les obligations sociales et les obligations liées au développement durable conduirait à une forte inclinaison vers les obligations liées à l’État et à des durations plus longues par rapport au marché des obligations d’État européennes. Notre stratégie vise à résoudre ces problèmes grâce à une approche systématique", ajoute Erhard Radatz, gestionnaire de portefeuille senior, Systematic and Factor Investing chez Invesco.

Ce nouvel ETF d’Invesco investit dans des obligations souveraines et des obligations liées à l’État, libellées en euros, principalement émises par des pays européens bénéficiant d’une notation de crédit investment grade. Les obligations sont émises par des pays développés ou émergents de l’Espace économique européen (EEE). Le fonds investit 10 % (ou moins) de ses actifs dans des émetteurs émergents. Il pourra également investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des obligations libellées dans des devises autres que l’euro et jusqu’à 30 % de ses actifs dans des émetteurs situés en dehors de l’EEE.

"Les titres sont sélectionnés sur la base de trois critères. Premièrement, les émetteurs d’obligations doivent se conformer à la politique ESG du fonds, ce qui permet d’écarter les agences gouvernementales impliquées dans des activités controversées. Deuxièmement, nous cherchons à maximiser l’exposition aux obligations vertes, sous réserve de considérations spécifiques en matière d’exposition et de liquidité. Enfin, nous prenons en compte la capacité globale du portefeuille à atteindre ses objectifs de tracking error par rapport à l’indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Le fonds est géré activement par rapport à cet indice de référence, qui est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances", détaille Thibaud de Cherisey, responsable de la distribution ETF sur la zone EMEA chez Invesco.

L’ETF a un profil similaire à celui de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury en termes de caractéristiques risque/rendement ainsi que de rendement et de duration. L’allocation aux obligations vertes devrait augmenter systématiquement à mesure que le marché se développera.

Fiche technique