Innovation

Le fonds offrira une exposition à un portefeuille mondial de crédits d’entreprise, en se concentrant sur des émetteurs de haute qualité qui respectent son cadre net zéro [1], tout en cherchant à fournir un revenu et une croissance du capital à long terme aux investisseurs.

Classé article 9 [2] du règlement sur les informations financières durables (SFDR), le fonds suit une approche nette zéro basée sur un cadre d’investissement défini par la Paris Aligned Investment Initiative (PAII) [3].

Le fonds sera géré conjointement par Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth et Matthew Henly. Les gérants bénéficient du soutien de l’équipe ESG (Environnement, Social et Gouvernance) mondiale d’Invesco et de la plateforme Invesco Fixed Income (IFI), une équipe mondiale de 174 professionnels de l’investissement ayant en moyenne 20 ans d’expérience dans le secteur et gérant actuellement 473 milliards € d’actifs dans le monde. Les gérants sont convaincus que les entreprises qui résisteront le mieux aux risques climatiques afficheront des performances supérieures sur le long terme.

Lyndon Man, co-responsable du Global Investment Grade Credit [4] chez Invesco, commente : " Nous avons été à l’écoute des besoins de nos clients lors du développement du fonds et pensons être en mesure de proposer une approche innovante de l’investissement en obligations d’entreprises pour ceux qui souhaitent contribuer à atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050 ou plus tôt. "

"La transition vers la neutralité carbone est une initiative mondiale, qui a un impact sur tous les secteurs et zones géographiques. Notre approche tient compte de ce fait et évaluera individuellement les entreprises dans lesquelles nous investissons en fonction de leur alignement sur l’objectif d’une transition réussie vers le net zéro. Nous sommes convaincus qu’en adoptant cette approche et en renforçant notre engagement auprès des entreprises dans cette démarche, nous atteindrons notre objectif."

Oliver Bilal, responsable de la distribution EMEA chez Invesco, commente : " Nous répondons à la demande croissante de nos clients, qu’il s’agisse de particuliers, d’investisseurs institutionnels ou d’assureurs, qui souhaitent des investissements plus durables.

Invesco offre déjà une sélection d’investissements ESG et durables à un large éventail de clients, allant d’une gamme durable multi-actifs à une stratégie alignée sur le net zéro pour les assureurs, ainsi que quatre ETF (fonds négocié en bourse) article 9, 19 autres ETF ESG [5] et un fonds de transition énergétique classé article 9 (stratégie quantitative), entre autres.

Nous continuerons à élargir notre gamme d’investissements durables et à nous associer à nos clients pour développer des solutions qui les aideront à atteindre leurs objectifs durables, tout en renforçant le travail que nous effectuons en tant que signataire de l’initiative Net Zero Asset Managers. "