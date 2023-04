Innovation

Lancé en partenariat avec UBS Global Wealth Management, le fonds sera géré par Oliver Collin et Steve Smith, gérants actions, avec le soutien de l’équipe d’investissement européenne élargie. L’expérience d’Invesco en matière de gestion active, de recherche fondamentale et d’engagement auprès d’entreprises en mutation renforce la capacité de l’équipe à analyser la transition environnementale. Le fonds évaluera également la matérialité environnementale en s’appuyant sur des indicateurs financiers traditionnels pour déterminer la capacité d’une entreprise à s’adapter à un monde bas carbone.

Classé article 8, le fonds Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund est lancé dans le but de soutenir la transition vers une économie bas carbone. Il ciblera des entreprises capables de réduire leurs émissions bien au-delà de celles émises par son indice de référence, le MSCI EMU (Net Total Return).

"Nous pensons que le rôle de la gestion active dans la réduction des émissions de carbone ne passe pas uniquement par des exclusions. Les stratégies qui, aujourd’hui, n’investissent que dans des entreprises exemplaires sur la question environnementale risquent de priver de capitaux celles qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la réduction des émissions carbone à l’échelle mondiale. La transition énergétique nécessite des investissements, et nous pensons que c’est en sélectionnant et en accompagnant les entreprises qui ont la capacité de financer cette transition que nous créerons la plus grande valeur environnementale et économique. Cette nouvelle stratégie repose sur l’engagement avec les grands émetteurs, et non l’exclusion, et, par le biais d’une analyse financière traditionnelle, elle cherchera à modéliser la matérialité et la capacité de transition.”, déclare Stephanie Butcher, Senior Managing Director & Co-Head of Investments chez Invesco.

La gestion active du fonds comprend un engagement avec les équipes de direction pour soutenir leur analyse et, surtout, pour évaluer la volonté de changement de l’entreprise. Invesco mesurera également la réduction des émissions combinées de scope 1, 2 et 3 (mesurées en tonnes de CO2) du portefeuille et appliquera la même méthodologie pour comparer ces résultats à la réduction moyenne pondérée des émissions de l’indice.

Le fonds vise à surperformer l’indice de référence - l’indice MSCI EMU (Net Total Return) - à long terme, tout en cherchant à réduire plus avant les émissions de carbone par rapport à celles de son indice de référence à moyen ou long terme. Le fonds se concentrera sur les secteurs dont le changement potentiel est sous-évalué par le marché, reliant ainsi objectifs financiers et durables. Pour Invesco, combiner objectifs financiers et durables est la seule solution pour provoquer un véritable changement sur le long terme.

"La volatilité et l’incertitude persistantes sur les marchés ont souligné l’importance de la diversification entre les classes d’actifs, mais surtout au sein de celles-ci. Grâce à cette collaboration, nous offrons à nos clients une nouvelle stratégie dans l’univers de l’investissement durable qui se concentre sur les entreprises en transition, un secteur du marché qui a bénéficié d’une rotation accrue vers les stratégies value et cycliques.", ajoute Philippe G. Müller, Head CIO Global IM Fund Investment Solutions, UBS Global Wealth Management.

Le fonds sera accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels et certaines parts seront enregistrées dans plusieurs pays européens.