Innovation

Cette stratégie implique un investissement dans un portefeuille diversifié de facilités de crédit renouvelable (RCF) émises par HSBC en faveur d’entreprises européennes détenues par des fonds de capital-investissement. Elle ciblera plus particulièrement la tranche senior de la structure du capital, en privilégiant les crédits à effet de levier de qualité, adossés à des sponsors de premier ordre.

Les RCF sont des facilités de crédit à taux variable, senior ou super senior, avant tout dédiées aux fonds de roulement et aux besoins généraux des entreprises.

Selon Borja Azpilicueta, Responsable de l’équipe Capital Solutions chez HSBC Asset Management : « Les facilités de crédit renouvelable offrent une diversification par rapport aux stratégies traditionnelles de dette privée. Elles permettent d’accéder à un segment du marché sous-utilisé, contribuant ainsi à soutenir l’économie réelle. Les RCF peuvent générer des performances intéressantes tout en permettant de bénéficier d’une prime de liquidité plus élevée et de taux de défaut plus faibles que d’autres stratégies de crédit traditionnelles.

Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux investisseurs une solution efficace pour accéder à cette opportunité, en leur proposant une solution qui associe notre expertise en matière d’investissement et les capacités d’origination de HSBC en Europe ».

En vertu de l’accord de partenariat conclu avec HSBC, la stratégie sera gérée par l’équipe Capital Solutions de HSBC AM, tout en s’appuyant sur les capacités d’origination de HSBC en Europe. HSBC AM assurera ainsi un niveau supplémentaire et indépendant de sélection, qui viendra s’ajouter au processus de souscription déjà prudent de HSBC.

L’équipe Capital Solutions fait partie de la division Solutions alternatives de HSBC AM et a été créée en 2022 pour permettre à la clientèle institutionnelle d’accéder aux flux de transactions propriétaires de HSBC sur les actifs privés.

Le lancement de la stratégie RCF s’inscrit dans la stratégie de HSBC AM de développer ses compétences en matière de solutions alternatives, qui recouvrent les marchés privés, le crédit privé, les hedge funds, les actifs réels, le capital-risque et les solutions de capital flexible. Avec une équipe de 260 personnes dédiées aux actifs alternatifs, dont plus de 100 professionnels de la gestion, la division Solutions alternatives de HSBC AM affichait au 30 septembre 2023 des actifs sous gestion et sous conseil de 67 milliards de dollars [1].