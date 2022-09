Innovation

HSBC Asset Management introduit le tout premier ETF sur Euronext Paris assorti de filtres en lien avec la Biodiversité

HSBC Asset Management introduit sur Euronext Paris, HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF, le premier en son genre [1].

Ce tracker a vocation à fournir aux investisseurs professionnels ainsi qu’aux clients particuliers dans le cadre d’une diversification de portefeuilles, un support d’investissement durable leur permettant d’intégrer les enjeux liés à la biodiversité, tout en excluant notamment 25% des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, G [2]. Le fonds relève de l’Article 83 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (SFDR [3]).

Le fonds réplique l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD développé par les équipes indicielles d’Euronext. Il s’agit du premier indice de référence assorti de filtres liés à la biodiversité, reposant sur un large éventail d’actions.

Stéphane Boujnah, CEO et Président du Directoire du Groupe Euronext N.V. : « En tant que fournisseur d’indices ESG leader en Europe, Euronext est fortement mobilisé pour accélérer la transition vers une économie durable. Nous sommes fiers de cette première collaboration avec HSBC Asset Management et nous félicitons le lancement de ce nouveau fonds indiciel qui réplique l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World. Celui-ci a pour objectif de suivre un portefeuille diversifié d’entreprises globales, tout en prenant en compte leur empreinte en termes de biodiversité. »

Patrick Kondarjian, responsable mondial des ventes ESG, Marchés et Services titres, chez HSBC basé à Londres, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir collaborer avec HSBC Asset management pour la création du premier ETF au monde répliquant l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD. »

Olga de Tapia, responsable mondiale des ventes ETF et produits indiciels de HSBC Asset Management, déclare : « Cet ETF est le dernier né de notre gamme de fonds durables permettant aux investisseurs de construire des portefeuilles adaptés aux grands enjeux environnementaux, comme la biodiversité et le changement climatique. La finance a un rôle important à jouer dans la prise de conscience liée à la protection et la préservation de la biodiversité. Cela passe par des processus d’investissement prenant en compte cet enjeu. »