Innovation

Groupama Asset Management lance G Fund World [R]evolutions, un fonds actions internationales dont la stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse d’entreprises jugées innovantes, bien positionnées pour être les leaders de demain dans leur domaine d’activité.

Dans un monde marqué par l’accélération des mutations scientifiques, technologiques, sociétales, et l’évolution des modes de consommation, les entreprises doivent innover pour adapter leur modèle d’affaires de plus en plus rapidement et avec beaucoup d’agilité. C’est à l’aune de ces bouleversements structurels que Groupama Asset Management a conçu cette nouvelle proposition d’investissement, dont l’objectif est d’identifier les entreprises internationales actrices de ces transformations et créatrices de valeur.

Evolution, Rupture et Révolution

En détail, l’équipe de gestion a segmenté l’univers d’investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises : l’Evolution, la Rupture et la Révolution.

Les entreprises “en évolution” sont celles qui s’adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d’interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés : chimie, télécoms, transports….

Les entreprises “de rupture” bouleversent leur industrie : elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment.

Les entreprises à l’origine d’une “révolution” changent le monde. Les répercutions qu’elles provoquent dépassent leur domaine d’activité. Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l’instar de certaines entreprises de la biotechnologie.

« Nous nous intéressons aux phases de croissance exponentielle de ces entreprises. Qu’il s’agisse d’évolution, de rupture ou de révolution, toutes les valeurs que nous ciblons ont en commun des perspectives d’inflexion de leur activité, d’accélération de leurs bénéfices et donc de leur création de valeur pour l’actionnaire » explique Philippe Vialle, Gérant actions internationales.

« Le cas de la révolution numérique à l’œuvre depuis quasiment trois décennies est un exemple intéressant : l’ère des moteurs de recherche a été relayée par celle des réseaux sociaux, elle-même relayée par celle du big data, de la mobilité et des services digitaux. Désormais, nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère du web 4.0 nourri par l’intelligence artificielle » illustre-t-il.

G Fund World [R]evolutions devrait compter environ 45 lignes en portefeuille, sans contrainte géographique ni sectorielle. L’indice de référence du fonds est le MSCI World EUR clôture (dividendes nets réinvestis).

« L’originalité de ce fonds par rapport aux autres fonds thématiques, c’est que nous ne partons pas de grandes tendances macro-économiques pour sélectionner les entreprises sur lesquelles nous investissons. Ce sont directement les entreprises et leurs capacités d’innovation qui sont notre source d’inspiration dans une démarche de pur stock-picking, nous permettant ainsi d’élargir notre horizon d’investissement à potentiellement tous les secteurs d’activités. C’est une vraie différenciation » ajoute Jean-Marie Catala, Directeur général délégué.

