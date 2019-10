En 2001, Groupama Asset Management lançait Euro Capital Durable, première SICAV ISR (Investissement Socialement Responsable) de la place. Fidèle à ses convictions et engagements de longue date, Groupama Asset Management innove aujourd’hui en créant GROUPAMA FUND GENERATIONS, une SICAV de droit français multi-compartiment 100% ESG.

Chaque compartiment sera géré selon une approche de conviction, fondée sur notre process de sélectivité des titres et sur la combinaison intégrale de l’analyse financière et extra-financière des sociétés éligibles à l’investissement.

Dès son lancement, GROUPAMA FUND GENERATIONS proposera les fonds G Fund Future for Generations (fonds diversifié thématique), G Fund Global Green Bonds (fonds d’impact investi en obligations vertes) lancés récemment, ainsi que G Fund Credit Euro ISR (fonds ISR « Best in class »), créé en 2008. La SICAV affichera plus de 300 millions d’euros d’encours sous gestion à son lancement le 21 octobre 2019 et vise 1 milliard d’encours d’euros d’ici fin 2020.

D’autres compartiments seront progressivement intégrés à GROUPAMA FUND GENERATIONS, qu’il s’agisse de fonds existants ou de nouvelles solutions d’investissement. Tous ont vocation à avoir un label d’Etat (GreenFin ou Label ISR).

Le « flagship » de notre développement ESG

« Notre positionnement historique en matière d’investissement responsable et durable repose sur des efforts constants d’innovation et sur la conception de solutions à forte valeur ajoutée, répondant aux enjeux de nos clients-investisseurs. Notre objectif est de proposer des solutions d’épargne performantes, élaborées avec une vision à long terme des conséquences de nos investissements et capables de conjuguer le couple rendement-risque aux mesures d’impact. » déclare Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama Asset Management.

« GROUPAMA FUND GENERATIONS est la figure de proue de nos expertises ESG. Elle devrait assez rapidement compter une dizaine de compartiments labélisés.Pour autant la prise en compte de critères ESG de notre gestion va bien au-delà de la SICAV. D’une part, nous avons d’autres fonds labélisés qui ont vocation à constituer des prochains compartiments de cette SICAV et d’autre part, l’intégration ESG concerne dès aujourd’hui près de 30 milliards d’euros de nos encours (au 30/09/2019). L’intégration des critères ESG a vocation à se généraliser à l’ensemble de nos processus d’investissement, » ajoute Guillaume Berthier, Directeur Marketing.

GROUPAMA FUND GENERATIONS sera accessible à des investisseurs institutionnels, des professionnels de la gestion privée, des réseaux de distribution (internes au Groupe Groupama et externes) et des investisseurs particuliers.

« GROUPAMA FUND GENERATIONS devrait également pleinement profiter des évolutions permises par la loi Pacte, facilitant l’accès tant aux dispositifs collectifs sur les volets de l’épargne retraite et de l’épargne salariale, qu’aux dispositifs individuels, à l’instar de l’assurance-vie » précise Guillaume Berthier.

Enfin, le lancement de GROUPAMA FUND GENERATIONS s’inscrit dans une démarche d’ensemble en cohérence avec la philosophie RSE de Groupama Asset Management : « L’enjeu thématique de la SICAV, fait ainsi parfaitement écho à l’initiative de Groupama Asset Management en matière de responsabilité sociale et qui se concrétise par le partenariat signé avec la fondation AlphaOmega, afin de financer l’éducation de nos plus jeunes générations. » conclut Jean-Marie Catala.