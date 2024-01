Innovation

Dans un contexte macroéconomique où les marchés obligataires sont confrontés à des changements majeurs, Groupama Asset Management lance le fonds G Fund - Alpha Fixed Income Plus. Son objectif est de venir capter les opportunités de ce nouvel environnement via des stratégies d’arbitrage et d’offrir ainsi aux investisseurs une brique de diversification obligataire.

Porté par le succès du fonds G Fund - Alpha Fixed Income dont l’approche a été éprouvée depuis 2011 lors des différentes phases de marchés rencontrées, le fonds G Fund - Alpha Fixed Income Plus vise à adopter une gestion neutre vis-à-vis du marché, et se distingue par une stratégie plus dynamique avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%. Groupama Asset Management étoffe de la sorte son expertise dans les solutions court terme.

La stratégie de gestion de G Fund - Alpha Fixed Income Plus repose sur la gestion de deux poches distinctes :

Une poche cœur constituée de titres obligataires de qualité Investment Grade ou High Yield, de maturités courtes afin de garantir la liquidité du portefeuille ;

Une poche alpha ayant pour objectif de délivrer une performance absolue via des stratégies d’arbitrage sur les marchés de taux et de crédit en détectant et en exploitant les inefficiences techniques et fondamentales sur les marchés.

Selon l’équipe de gestion, composée de quatre co-gérants, Damien Martin, Frédéric Aubin, Julien Beaupuis, et Laurent Fabiani – Lagarde : « Notre gestion flexible, réactive et opportuniste nous permet d’exploiter les incohérences de marché et de s’extraire des vues directionnelles via une couverture systématique des risques de taux et crédit sur la poche alpha. Notre gestion quotidienne des risques et le contrôle indépendant de la direction des risques permettent de piloter la volatilité. Nous proposons ainsi une réelle alternative aux gestions monétaires et obligataires court terme traditionnelles, dans un environnement économique et de marché bénéfique à la stratégie. »

Julien Moutier et Thomas Prince Directeurs des Gestions Obligataires précisent : « Dans un contexte de marché obligataire que nous anticipons volatil en 2024, nous faisons le choix de favoriser la mise en place d’une solution court terme de performance absolue avec une directionnalité très limitée. »

Xavier Hoche, Directeur général délégué ajoute : « Notre philosophie, visant à générer de l’alpha par la mise en place de stratégies d’arbitrage variées, nous permet d’afficher un profil plus défensif, sans remettre en cause un potentiel de rendement attractif. »