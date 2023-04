G Fund Health and Wellness met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction dans les entreprises estimées en croissance, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques avec une thématique centrée sur l’innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

Un momentum favorable pour les investisseurs souhaitant bénéficier des opportunités que peut présenter le secteur de la santé et du bien-être

Au carrefour de nombreuses tendances de fond (allongement de l’espérance de vie, prévention par le suivi médical et l’innovation technologique, développement de pathologies chroniques…), la santé et le bien-être constituent des enjeux stratégiques mis en relief par la crise sanitaire. Les entreprises de ces secteurs bénéficient d’une potentielle dynamique de croissance et de perspectives jugées prometteuses sur des produits ou services essentiels et/ou très difficiles à remplacer.

L’équipe de gestion conjugue les expériences et expertises complémentaires de Julia Kung, gérante actions et convertibles internationales, Philippe Vialle, gérant actions internationales et Stéphane Fraenkel, directeur des gestions small et mid cap.

L’équipe effectue une sélection fondée sur des critères de croissance, de valorisation, de qualité et d’évaluation des risques, pour investir à travers un portefeuille de 30 à 60 entreprises présentes sur ces marchés porteurs à long terme, afin d’accompagner leur potentielle croissance future.

« Nous avons conçu cette stratégie fondamentalement pour accompagner les entreprises estimées innovantes qui contribuent activement au soutien du secteur de la santé et du bien-être dans le monde. L’investissement dans l’innovation est un vecteur de progrès pour atteindre une croissance durable et responsable. G Fund Health and Wellness entend renforcer cette dynamique d’innovation pour répondre aux problèmes de santé et de bien-être à travers le monde » explique Philippe Vialle, gérant actions internationales chez Groupama AM.

Des objectifs de gestion ESG [1] clairs et ambitieux

L’univers d’investissement éligible se concentre sur les sociétés qui contribuent positivement, de manière exclusive ou cumulative :

A l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°3 qui vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales ;

A l’Objectif de Développement Durable n°9 qui promeut l’essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation. Ces secteurs doivent en effet être un moteur pour le recul de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant un impact mineur sur l’environnement.

Notre sélection repose également sur des facteurs d’exclusion : exclusion des filières jugées non compatibles avec la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable), de G Fund Health & Wellness (énergies fossiles, armes controversées) et exclusion des valeurs les moins bien notées de l’univers.

Le résultat se matérialise par des objectifs de gestion ESG d’afficher un meilleur score que l’univers sur deux critères :

Le pourcentage de création d’emploi, indicateur disponible sur 90% du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire) ;

Le pourcentage d’émetteurs ayant une politique en matière des droits de l’Homme, indicateur disponible sur 70% du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire).

« Groupama Asset Management est engagé de longue date dans une gestion durable des investissements. Avec G Fund Health and Wellness, nous franchissons une étape supplémentaire avec l’intégration d’un objectif social dans l’objectif de gestion. En choisissant de soutenir les sociétés engagées sur l’ODD 3 et/ou l’ODD 9, nous apportons une réponse aux exigences croissantes de nos clients, investisseurs institutionnels comme particuliers, en matière d’investissement durable et leur offrons la possibilité d’investir pour l’avenir de manière responsable et transparente » commente Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama AM.