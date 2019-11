Innovation

Présentée en avant-première, lundi 18 novembre, à 80 acteurs du secteur financier et immobilier, cette offre répond à une volonté croissante de sociétés de gestion et investisseurs immobiliers souhaitant développer des fonds et stratégies d’investissement responsables, sans oser se lancer ou savoir comment procéder efficacement. C’est pour les guider et accompagner cette dynamique que Green Soluce enrichit, avec « Sustainable Investment », ses solutions dédiées à la finance durable et responsable.

L’immobilier durable et responsable est devenu un enjeu stratégique central, pour les aménageurs, promoteurs, constructeurs et utilisateurs, comme pour les investisseurs et sociétés de gestions, en quête d’actifs intégrant des critères extra-financiers, dits « ESG » (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). La réglementation française et les normes internationales les incitent d’ailleurs de plus en plus à s’approprier et inclure ces nouveaux indicateurs dans leurs stratégies.

Plusieurs acteurs privés et publics se sont déjà engagés dans cette voie, déployant une démarche durable en matière d’investissement et de gestion des actifs immobiliers. D’autres pensent à le faire, sans forcément savoir toujours précisément comment procéder. Tous sont en attente de cadres et outils d’accompagnement opérationnels, leur permettant de se lancer ou de renforcer les fonds responsables déjà mis en place.

Pour répondre à ces attentes et contribuer à massifier la dynamique d’investissement responsable en France, indispensable à la transition énergétique et environnementale généralisée, Green Soluce lance une nouvelle offre dédiée : « Sustainable Investment ».

« Sustainable Investment » : définir et développer sa stratégie d’investissement responsable

Avec cette nouvelle offre, développée dans le cadre de son hub d’expertise « Sustainable Finance », Green Soluce entend accélérer et faciliter la réallocation des fonds financiers vers les projets et acteurs immobiliers responsables.

Dédiée aux investisseurs et sociétés de gestion qui investissent dans les actifs immobiliers, cette nouvelle offre intègre deux volets :

Pour les acteurs ne disposant pas encore de fonds responsables et comprenant l’intérêt de se lancer, les aider à élaborer la stratégie et le montage de ce type de fonds en : Décryptant les enjeux prioritaires et émergents les concernant ; Mettant en place une méthodologie d’analyse ESG de sélection et d’évaluation des actifs immobiliers ; Identifiant des projets d’investissement immobiliers pertinents et adaptés ; Embarquant dans la démarche toute la chaîne immobilière de partenaires et parties prenantes de l’investisseur concerné.



Pour les acteurs déjà engagés dans une démarche d’investissement responsable et disposant de fonds adaptés, les accompagner en : Identifiant, clarifiant et intégrant des enjeux et indicateurs qualitatifs et quantitatifs ESG approfondis ; Renforçant l’approche par les certifications environnementales existantes pour valoriser leurs engagements et réalisations ; Créant de nouveaux fonds responsables ; Formant et développant les compétences des équipes sur les sujets ESG.



« Sustainable Investment » vient ainsi compléter les solutions déjà développées par Green Soluce pour encourager, faciliter et accélérer la finance responsable appliquée à l’immobilier :

« Sustainable Brokerage » permettant de créer des ponts entre des investisseurs responsables et d’autres acteurs engagés de l’écosystème urbain et immobilier, porteurs de projets et d’initiatives responsables ;

« Sustainable Impact Reporting » visant à accompagner les acteurs dans la production de reportings dédiés à l’utilisation d’outils de finance responsable : dette indexée sur la performance RSE / ESG, obligations vertes, à vocation sociétale ou durable (« green bonds ») et fonds responsables existants.

« Sustainable Investment » présentée en avant-première à 80 acteurs du secteur

À l’occasion de la conférence « Fonds immobiliers responsables : quelles stratégies d’investissement et de reporting ? », organisée le 18 novembre dernier à Paris par Green Soluce, en partenariat avec HEC Alumni, l’offre « Sustainable Investment » a été présentée en avant-première à près de 80 acteurs, dont des sociétés de gestion, des foncières, des investisseurs institutionnels ou privés, des entreprises-utilisatrices et des promoteurs.

Réunis pour échanger autour des enjeux et méthodologies de l’investissement responsable, ces acteurs ont notamment exprimé la volonté marquée du marché de concrétiser et massifier l’usage de la finance responsable dans l’immobilier. Néanmoins, pour que cette dynamique soit réelle et pérenne, ils ont également souligné l’importance de la transparence dans les opérations et la nécessité de travailler en profondeur les indicateurs, en associant la dimension environnementale, sociétale et sociale des actifs immobiliers.

La nouvelle offre « Sustainable Investment » répond pleinement à ces attentes, comme le souligne Ella Etienne-Denoy, Directrice Générale et Associée de Green Soluce : « Aujourd’hui, l’engagement responsable ne doit plus être la chasse gardée des plus gros acteurs du marché ou des acteurs de niches. Au contraire, il doit être pris en compte par l’ensemble des acteurs, quels que soient leur positionnement, leurs convictions et leur savoir-faire. Il est pour cela nécessaire de se fixer objectifs ambitieux, quantifiés et objectifs, ne pas avoir peur de se lancer sur ces sujets à fort parti pris environnemental et/ou sociétal et bien s’entourer. La transition durable et inclusive des villes passe par là ! ».