Innovation

GraniteShares, un émetteur global de produits négociés en Bourse avec plus de 1,6 milliards de dollars sous gestion, poursuit son expansion en Europe avec le lancement de 6 trackers (ETPs) collatéralisés sur des actions misant le futur des véhicules électriques.

Alors que la thématique véhicules électriques (EV) devient centrale dans les discussions sur le changement climatique, GraniteShares permet maintenant aux investisseurs de prendre des positions longues et shorts et avec effets de levier sur les constructeurs spécialisés dans l’EV, tels que Tesla et NIO, ou qui progressivement orientent leur offre dans cette direction comme Volkswagen.

Les produits offerts par GraniteShares sont conçus pour amplifier le rendement quotidien d’une valeur de référence, tout en bénéficiant des avantages offerts par un ETP, notamment la cotation en continue sur un marché règlementé. L’effet d’amplification de ces ETPs est obtenu par un coefficient long de +3 ou un coefficient négatif (« short ») de -3, permettant ainsi aux investisseurs sophistiqués d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur une valeur spécifique.

GraniteShares a été fondée en 2016 et s’est rapidement imposé comme le leader des produits à forte conviction avec le lancement à Londres en 2019 d’une nouvelle catégorie d’ETPs collatéralisés, offrant une exposition « Long » et « Short » sur des actions américaines et britanniques.

Benoit Autier, co-fondateur et COO de GraniteShares a déclaré : « Les investissements dans les constructeurs de véhicules électriques a connu un fort intérêt auprès des investisseurs ces dernières années et traduit la vitesse à laquelle la production automobile mondiale évolue. Nous avons choisi 3 constructeurs : Tesla et NIO qui sont spécialisés dans le secteur et Volkswagen qui investit énormément pour développer son offre. Les investisseurs peuvent maintenant exprimer leur vue sur ces constructeurs en prenant des positions longues ou short par le biais d’ETPs disponibles au sein d’un compte titres classique. GraniteShares est la première société dans l’industrie à fournir des telles expositions ciblées. Finalement, il est essentiel pour GraniteShares d’étendre l’accès de ses produits auprès des investisseurs. Euronext est une place de cotation privilégiée pour les investisseurs européens et nous sommes fiers d’y avoir listé nos produits. »