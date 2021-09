Innovation

Pour son arrivée en France, GraniteShares accomplit une première mondiale en rajoutant à sa gamme de produits 20 ETPs offrant des expositions à effet de levier journalier long (+3x) et short (-3x) sur 10 des plus grandes valeurs françaises : Airbus, AXA, BNP, Danone, L’Oréal, LVMH, Safran, Sanofi, Schneider Electric, STMicroelectronics et Total.

Ces produits sont conçus pour amplifier le rendement quotidien d’une valeur de référence, tout en bénéficiant des avantages offerts par un ETP, notamment la cotation en continue sur un marché règlementé. L’effet d’amplification de ces ETPs est obtenu par un coefficient long de +3 ou un coefficient négatif (« short ») de -3, permettant ainsi aux investisseurs sophistiqués d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur une valeur spécifique.

GraniteShares a été fondée en 2016 et s’est rapidement imposé comme le leader des produits à forte conviction avec le lancement à Londres en 2019 d’une nouvelle catégorie d’ETPs collatéralisés, offrant une exposition « Long » et « Short » sur des actions américaines et britanniques.

Benoit Autier, co-fondateur et COO de GraniteShares a déclaré : « L’intérêt du marché français est d’être composé de sociétés opérant dans des secteurs variés avec des expositions macro-économiques multiples. Nos ETPs à effet de levier longs et shorts sont particuliers bien adaptés à ce type d’environnement. Désormais les investisseurs français et européens ont l’opportunité, un travers un compte-titres traditionnel, d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur 10 des grands noms de l’industrie française. Cette étape renforce notre position de leader dans le domaine des ETPs à forte conviction » »

Les ETPs sont disponibles sur Euronext Paris en EUR. Des informations complémentaires sont disponibles sur graniteshares.com