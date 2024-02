Innovation

Ce lancement s’inscrit dans la continuité des efforts fructueux de la société visant à élargir l’accès à sa plateforme de placements alternatifs aux investisseurs professionnels (y compris les particuliers qualifiés). La stratégie GSEC a été lancée au quatrième trimestre 2023 et a déjà suscité un vif intérêt avec plus de 550 millions d’euros levés auprès des investisseurs. À ce jour la stratégie, qui a versé sa première distribution aux investisseurs, s’est engagée auprès de 23 sociétés.

Goldman Sachs Alternatives investit dans le crédit privé en Europe depuis 1996, a noué des relations étroites avec les entreprises et les sponsors financiers, et traversé de multiples cycles économiques et environnements de marché. L’activité de crédit privé a investi environ 180 milliards de dollars depuis sa création et constitue l’une des plus grandes plateformes mondiales, avec une forte présence locale sur les marchés clés des États-Unis, d’Europe et d’Asie. La stratégie de prêts directs senior représente plus de 65 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a investi dans plus de 440 entreprises au cours de cette période.

Les capacités d’origination de Goldman Sachs, qui dispose d’un vaste réseau au sein de la communauté des entreprises et des sponsors financiers, ont permis à l’équipe de constituer des portefeuilles de dette senior garantis de premier rang, directement sourcés auprès d’emprunteurs de taille moyenne à grande. La stratégie s’adresse aux entreprises occupant des positions défensives dans des secteurs non cycliques et résistants à la récession.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des ambitions de Goldman Sachs d’élargir l’accès à sa plateforme de placements alternatifs de 450 milliards de dollars et de fournir de nouveaux canaux par lesquels certains investisseurs individuels qualifiés et professionnels peuvent accéder aux avantages des marchés non cotés, notamment en termes de performance et de diversification.

Le lancement de la stratégie GSEC fait suite à la clôture du fonds Private Markets ELTIF 2023, qui a été lancé l’année dernière pour fournir une exposition directe à une gamme d’investissements à travers les secteurs et les stratégies des marchés non cotés.

James Reynolds, Responsable mondial du direct lending chez Goldman Sachs Alternatives, commente : « Nous pensons avoir une position différenciée en tant qu’acteur historique de premier plan sur les marchés du prêt direct en Europe et dans le monde. Nous continuons à considérer le marché du crédit privé européen comme une source active de rendements stables pour les investisseurs et nous sommes heureux de continuer à trouver des moyens pour les investisseurs d’accéder à ces marchés. »