Innovation

Goldman Sachs Asset Management annonce aujourd’hui le lancement du Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF (« le fonds »), un ETF qui va répliquer un indice propriétaire développé avec Solactive. Il s’agit d’un des premiers fonds passifs d’obligations vertes à répliquer un indice sur-mesure et il publiera des informations conformément à l’article 9 de la réglementation SFDR.

Le fonds s’appuie sur l’offre active d’obligations vertes de la société et offre une exposition à l’indice Solactive Global Green Bond Select. L’indice a été développé en partenariat avec l’équipe dédiée aux obligations vertes, sociales et à impact de Goldman Sachs Asset Management, ce qui a permis à la société de devenir le plus grand gérant d’actifs de fonds ouverts d’obligations vertes UCITS, à la fois en termes d’actifs sous gestion et de flux nets en 2023 [1].

Dans le cadre de la méthodologie de l’indice, l’équipe applique sa méthode rigoureuse de sélection des investissements durables au niveau de l’émetteur et de l’obligation. L’indice cherche ainsi à inclure des entreprises présentant un risque climatique plus faible que les indices de référence comparables sur le segment passif.

L’objectif du fonds est de suivre les émissions d’obligations vertes du G10 et de permettre aux investisseurs de remplacer une partie de leurs portefeuilles obligataires par des obligations qui répondent à certains critères d’investissement durable, notamment l’exclusion des controverses, de certains projets et secteurs, et l’analyse des politiques de transition climatique des émetteurs.

Il fait partie de l’offre mondiale de solutions obligataires et de liquidité de Goldman Sachs Asset Management, qui représentait plus de 822 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 29 décembre 2023. La société a récemment dépassé les 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion en obligations vertes, sociales et d’impact, dont 5,5 milliards de dollars dans des fonds ouverts.

Le fonds est disponible sous le sigle GSGR sur la London Stock Exchange en euros et livres sterling, sur le SIX Swiss Exchange en euros, sur Xetra en euros et sur la Borsa Italiana en euros.

Bram Bos, Responsable mondial des obligations vertes, sociales et d’impact chez Goldman Sachs Asset Management, commente : "Ce nouvel ajout à notre gamme croissante de fonds d’obligations vertes témoigne de notre engagement constant à offrir aux investisseurs une multitude de moyens pour accéder aux marchés des obligations vertes. Aujourd’hui, les investisseurs en obligations vertes incluent un nombre croissant d’investisseurs en obligations traditionnelles, et pas seulement ceux qui se concentrent principalement sur l’impact et les critères ESG. Les obligations vertes sont une source d’investissement importante pour la transition climatique, comme en témoigne le nombre record d’émissions l’année dernière. Les émetteurs, toujours plus nombreux et divers, comprennent des entreprises et des gouvernements du monde entier, à la recherche d’investissements pour soutenir leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et se prémunir contre les risques climatiques physiques.”

Hilary Lopez, Head of EMEA Third Party Wealth chez Goldman Sachs Asset Management, ajoute : "Le marché mondial des obligations vertes est une source croissante d’opportunités pour les investisseurs qui cherchent à compléter leur exposition aux obligations classiques avec des obligations vertes, sociales et à impact dédiées. Nous sommes ravis de lancer ce produit innovant qui propose pour la première fois l’expertise de notre équipe d’obligations vertes au format ETF. Nous avons pour ambition de continuer à élargir notre gamme de produits pour soutenir les objectifs d’investissement et de développement durable de nos clients."