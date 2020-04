Innovation

Structurellement, elle applique une approche hautement sélective des dossiers de crédit et un suivi des risques rigoureux. Le fonds Gaspal Oblig 1-4 s’appuie sur les mêmes processus de prise de décision, de gestion des risques et fait appel à la même équipe de gestion que les autres fonds obligataires de la gamme. Avec un savoir-faire éprouvé dans le passé, notamment lors des précédentes crises [ 1 ].

Les émissions du secteur financier subordonné offrent également des opportunités intéressantes, tout comme certains titres de qualité affichant une décote, tels que les titres non notés par les agences et les obligations convertibles à profil taux.

Le fonds (parts C et D) aura pour objectif de surperformer l’indice Euribor 12 mois, augmenté d’une marge de 1,1%. Il présentera une sensibilité aux taux supérieure à celle des autres fonds de la gamme, entre 1 et 4.

Gaspal Oblig 1-4 vient compléter la gamme obligataire de Gaspal Gestion, qui compte déjà les fonds Gaspal Court Terme et Flexible Annuel. La mise en place des plans de soutien massifs à l’économie et les mesures très importantes prises par les Banques Centrales créent un environnement favorable au lancement du fonds.

Notes

[1] Gaspal Court Terme, Flexible Annuel et Gaspal Oblig 1-4 sont gérés par Marie-Laurence Biswang et Michaël Yatime. Marie-Laurence Biswang est Directeur Général adjoint de Gaspal Gestion, elle compte plus de 25 ans d’expérience en gestion d’actifs. Michaël Yatime compte plus de 10 ans d’expérience en gestion d’actifs.