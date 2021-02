Innovation

GAM lance une stratégie d’investissement durable axée sur la dette émergente locale, la toute première d’une nouvelle gamme dédiée à l’ESG GAM Investments annonce aujourd’hui le lancement d’une stratégie d’investissement durable axée sur la dette émergente locale. La nouvelle approche d’investissement a été développée en partenariat étroit avec VBV-Pensionskasse, un fonds de pension leader en matière d’investissements durables en Autriche. Grâce à un partenariat de longue date avec GAM dans cette classe d’actifs, VBV a transféré un montant de plusieurs centaines de millions de dollars dans la nouvelle solution durable. La stratégie sera gérée par l’équipe Dette émergente de GAM et inaugure une série de stratégies d’investissement durables que la société prévoit de lancer en 2021.

Cette nouvelle stratégie bénéficie de l’expertise de Paul McNamara et de l’équipe Dette émergente de GAM, reconnue pour son approche de gestion de conviction caractéristique de la dette des pays émergents forgées au cours des 20 dernières années.

Son objectif consiste à dégager des rendements financiers sur le long terme en tenant compte de l’impact potentiel de ses décisions d’investissement sur la société et l’environnement.

Cette nouvelle approche associe un biais en faveur des emprunts souverains présentant les meilleures notations au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que définis par son indice de référence, le JP Morgan ESG GBI-EM GD Index, et un processus d’investissement exclusif qui intègre les facteurs ESG pour une allocation active des biais identifiés au sein de l’indice. L’indice JP Morgan ESG GBI-EM GD s’appuie sur la recherche de Sustainalytics et de RepRisk, ce qui permet aux investisseurs de combiner les avantages de la gestion active appliquée à un indice de référence ESG.

Le processus de l’équipe reflète celui de la stratégie de long terme axée sur la dette émergente locale. S’appuyant sur son évaluation de l’évolution des trois grandes économies mondiales (Etats-Unis, Europe et Chine), l’équipe définit trois à cinq thèmes internationaux selon une approche top-down afin de déterminer la sélection géographique et les préférences spécifiques en matière de facteurs de risque et de rendement. Compte tenu de l’accent mis par l’équipe sur l’évitement des crises, des analyses pays sont ensuite effectuées à l’aide du filtre des « cycles de crise » développé en interne. Celui-ci identifie les interactions entre les facteurs ESG principaux ainsi que neuf variables macroéconomiques traditionnelles considérées comme les plus fiables des indicateurs anticipés des crises financières, tels que la diminution des réserves de change ou la hausse rapide de l’inflation.

La stratégie présente généralement une exposition active allant de 15 à 25 marchés émergents et frontières centrés sur une dizaine de marchés principaux très liquides et contient de 100 à 150 obligations et contrats de change à terme.

Paul McNamara, Directeur des investissements pour la dette émergente chez GAM : « Cela fait des années que nous tenons compte des facteurs ESG dans le processus d’investissement des stratégies de dette émergente locale, exclusivement en raison de leur impact sur les rendements ajustés du risque. Toutefois, dans la mesure où les facteurs ESG sont de mieux en mieux évalués sur le marché de la dette souveraine émergente, nous estimons qu’il est aujourd’hui opportun de lancer une stratégie qui prévoit un biais ESG spécifique tout en intégrant les facteurs ESG du point de vue du profil risque/rendement. »

Günther Schiendl, membre du conseil d’administration de la VBV-Pensionskasse, a déclaré : « La VBV-Pensionskasse investit de manière responsable, durable et axée sur la performance. En particulier dans le domaine des marchés émergents à revenu fixe, une nouvelle approche qui intègre plus spécifiquement les critères ESG était importante pour nous, étant donné que l’offre de ce type de solution stratégique a été rare jusqu’à présent ».

Stephanie Maier, Directrice mondiale de l’investissement durable et d’impact chez GAM : « Chez GAM, nous avons entendu le souhait de nos clients de disposer de davantage de stratégies axées sur l’investissement durable et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec eux sur le développement de ces dernières. La stratégie d’investissement durable axée sur la dette émergente locale combine les avantages d’un indice de référence ESG établi et l’opportunité de profiter de la gestion active et de l’expertise de l’équipe Dette émergente de GAM. Dans le courant de l’année, nous prévoyons de lancer d’autres produits ESG qui s’inspireront de notre stratégie[1] Swiss Sustainable Companies maintes fois récompensée et qui dispose d’un historique de performance de plus de 20 ans. »