Innovation

Une offre entièrement systématique qui vise à surperformer les marchés mondiaux du crédit sur une base absolue et ajustée au risque sur l’ensemble du cycle, mais avec atténuation des risques à la baisse

GAM Investments annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie de gestion systématique sur sa plate-forme GAM Systematic, qui comptait 4,3 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion dans des stratégies systématiques au 30 novembre 2018.

Cette stratégie de crédit innovante est entièrement systématique, et vise à surperformer les marchés mondiaux du crédit sur une base absolue et ajustée au risque sur l’ensemble du cycle , tout en réduisant le risque de baisse. La stratégie prend des positions longues et courtes sur les marchés du crédit. Dans des conditions de marché peu porteuses, elle réduira son exposition au crédit, pourra pratiquer la vente à découvert et ouvrira des positions longues dans les segments obligataires considérés comme des valeurs refuges. L’exposition active au marché est obtenue par l’utilisation des instruments dérivés de crédit et de taux d’intérêt les plus liquides et standardisés, des contrats à terme sur les obligations souveraines américaines et européennes, ainsi que les valeurs les plus liquides au sein d’un univers de quelque 400 titres d’émetteurs individuels.

La stratégie associe de façon dynamique trois approches distinctes du crédit – tactique, directionnelle et market neutral – dont les modes de fonctionnement sont comparables à ceux d’un trader crédit, d’un stratégiste crédit et d’un analyste crédit, respectivement.

La stratégie vise à surperformer les marchés de crédit internationaux sur différents cycles avec un risque de perte significativement réduit.

Gérée par l’équipe d’investissement de GAM Systematic, notre plate-forme dédiée à notre offre de gestion systématique et assortie d’une gestion du risque rigoureuse, la stratégie de crédit dynamique vient compléter la gamme de stratégies systématiques, qui englobe les actions, les obligations, les solutions multi-actifs et les investissements alternatifs.

Tous les modèles ont été conçus et testés par GAM Systematic, avec plus de 30 scientifiques entièrement dédiés à la recherche, aux systèmes et au trading.

Anthony Lawler, co-head de GAM Systematic, a déclaré : « Les investisseurs cherchent de plus en plus à diversifier les placements au sein de leurs portefeuilles. Un besoin auquel la stratégie de crédit dynamique apporte une réponse. Non seulement elle génère des performances de crédit, mais elle intègre également des indicateurs de crise afin de réduire le risque de crédit au sein des portefeuilles dans les environnements de marché difficiles. Ainsi, les rendements diversifiés obtenus ne sont pas corrélés aux allocations de crédit traditionnelles. »

« Cette stratégie de crédit renforce encore l’étendue de l’offre de GAM Systematic en matière de gestion quantitative sur toutes les classes d’actifs. Un nombre croissant d’investisseurs se tourne désormais vers les stratégies systématiques, nos deux offres principales (les primes de risque alternatives et le programme Core Macro) ayant récemment enregistré des entrées nettes positives. »