Innovation

Construit sur une gestion obligataire active incluant une sélectivité rigoureuse des émetteurs, G Fund Global Green Bonds investira principalement sur des titres obligataires « Green Bonds » (« obligations vertes ») ̶ 80 à 100% de l’actif net du fonds ̶ de toutes zones géographiques.

Ce nouveau fonds a pour philosophie l’accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique (par exemple : énergies renouvelables, contrôle de la pollution, transports propres, gestions des déchets, préservation de l’eau…) tout en visant la génération de performances financières.

Pour y parvenir, l’équipe de gestion procède à une analyse fine de chaque émission en combinant étroitement critères financiers et extra-financiers. L’allocation active des différents moteurs de performance aboutit à une stratégie obligataire diversifiée.

« Au regard du défi énergétique et écologique auquel nous sommes confrontés, nous souhaitions proposer une solution d’investissement obligataire qui soit en ligne avec les engagements et convictions historiques de Groupama Asset Management : non seulement en matière d’ESG, mais aussi en matière de performance financière à long terme pour nos clients-investisseurs » affirme Marie-Françoise Giraud, Gérante du fonds.

Une approche d’investissement dynamique

En détails, la sélection des titres s’appuie sur les principes d’éligibilité définis par Groupama Asset Management, appliqués aux caractéristiques du titre et de l’émetteur. L’équipe de recherche interne analyse ainsi les critères extra-financiers portant sur :

L’émission, à l’aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les « Green Bond Principles » [1]

L’émetteur, à l’aune de sa performance ESG

La qualité environnementale des projets

La transparence de l’émetteur et des projets

Le processus de gestion combine approches directionnelle, de valeur relative et assurantielle, en capitalisant sur 6 moteurs de performance : « allocation géographique », « allocation directionnelle taux et courbe de taux », « Allocation classes d’actifs taux et crédit », « bond-picking » (sélection des titres), « stratégies swap / inflation » et, enfin, « exposition aux devises ».

« Nous avons conçu G Fund Global Green Bonds comme une stratégie multi classes au sein des actifs obligataires (par exemple corporate, crédit, état …), ancrée dans un univers d’investissement mondial. A travers notre approche d’investissement dynamique et les moteurs de performance du fonds, notre objectif est de générer des performances quels que soient les cycles de marché » explique Julien Moutier, Responsable gestion de taux –directionnelle et Aggregate.

L’équipe de gestion s’engage notamment à publier un rapport mensuel détaillé auprès des investisseurs, indiquant entre autres l’évolution de l’empreinte carbone du fonds, de la part d’obligations vertes en portefeuille et des caractéristiques extra-financières des principales lignes d’exposition. Une demande pour l’obtention du label GreenFin est prévue pour début 2020.

Informations réglementaires sur le fonds G Fund Global Green Bonds (Part I). En vigueur à compter du 21 octobre 2019