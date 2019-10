Conscient des défis contemporains − en matière de transition énergétique, de consommation, de croissance durable et de santé − et de la responsabilité de l’ensemble des acteurs financiers, Groupama Asset Management adresse grâce à cette solution d’investissement un enjeu fondamental : la transmission aux générations futures.

G Fund Future for Generations est un fonds thématique diversifié, investi sur une allocation cible de 30% d’actions et de 70% d’obligations avec une marge de manœuvre de +/-20%. Ces titres sont essentiellement européens, issus d’entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l’environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie,

Sa stratégie d’investissement comporte 4 piliers thématiques, répondant à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations Unies [1]. Les ODD sont utilisés dans le cadre de la construction du portefeuille mais aussi comme une clé de lecture pour une meilleure lisibilité des investissements réalisés :

Thématiques

Impact environnemental

Consommation durable

Transition énergétique

Santé

Objectifs de Développement Durable

Faim « zéro »

Bonne santé & bien être

Eau Propre et assainissement

Energie propre et d’un coût abordable

Industrie, innovation et infrastructure

Villes et communautés durables

Consommation et protection responsables

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Vie terrestre

Dans un monde en pleine mutation, entre transition énergétique, démographique et numérique, les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer dans le financement d’une économie favorable au développement durable.

« Après avoir appliqué plusieurs filtres d’exclusion pour définir un univers d’investissement éligible, nous procédons à une sélection de titres rigoureuse (Stock-picking). Nous veillons également à ce que ces valeurs consacrent une part substantielle de leur chiffre d’affaires aux thématiques du fonds et contribuent ainsi aux ODD définis » explique Juliette de Montety, co-gérante du fonds.

« Notre stratégie consiste à identifier les opportunités liées à ces mutations structurantes, afin de conjuguer développement durable et recherche de performances robustes, pérennes, pour le compte d’investisseurs à long-terme » poursuit Stephan Mazel co-gérant du fonds.

« Chez Groupama Asset Management, nous pensons que le rôle de la finance doit être revu pour contribuer plus activement à la résolution des défis actuels. Nous sommes attachés à une approche pragmatique héritée de notre histoire et de nos racines, proches des territoires et des épargnants dont les préoccupations sont au centre de notre attention. Nous avons l’objectif de valoriser durablement l’épargne de nos clients et préparer l’avenir que nous transmettrons aux générations futures » ajoute Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué

G Fund Future for Generations s’inscrit dans la logique de développement de la gamme de fonds, tant ESG que thématiques, chez Groupama Asset Management. Groupama Asset Management devrait annoncer le lancement de nouvelles solutions d’investissement dans les prochaines semaines.