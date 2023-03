Innovation

Fourpoints IM annonce le lancement du fonds FOURPOINTS Alternative Selection. Ce fonds de fonds alternatifs est exclusivement investi sur des fonds de stratégies de gestion de performance absolue dites « stratégies alternatives ».

Il a pour objectif de générer une performance régulière et peu volatile, supérieure à Ester +4%. Ce fonds est UCITS avec une liquidité quotidienne.

Pourquoi créer ce fonds ?

Les fonds de fonds alternatifs sont un outil de diversification des portefeuilles complémentaire à la gestion traditionnelle. « Avec la hausse des taux d’intérêt et des incertitudes sur les marchés, les stratégies alternatives retrouvent un environnement beaucoup plus favorable qui leur permet une meilleure exploitation des inefficiences des marchés. Le travail de sélection et de combinaison de fonds avec différentes stratégies alternatives nous permet de créer un portefeuille avec un comportement peu corrélé aux marchés actions et obligataires, et capable de capter de l’alpha dans des configurations de marché variées » précise Olivier Jézequel, co-gérant du portefeuille.

Diversifier son allocation avec un portefeuille peu corrélé aux marchés actions et obligataires

Le portefeuille est construit autour d’une vingtaine de fonds. Il est composé de stratégies de gestion complémentaires afin de multiplier les moteurs de performance, mais surtout de diversifier les risques dans le but de diminuer la corrélation aux marchés traditionnels. Nathalie Pelras, co-gérante du fonds ajoute : « L’investissement dans un fonds de fonds présente plusieurs atouts. Il permet de donner accès à une multitude de fonds de stratégies alternatives et notamment à celles qui ne sont pas accessibles sur les plateformes d’assurance vie. Mais surtout, grâce à une allocation réfléchie et réactive sur les différents types de stratégies et à l’association de fonds avec des process complémentaires, le fonds de fonds permet d’accéder à la gestion alternative en diminuant les risques inhérents à cette classe d’actifs ».

Une sélection de Hedge Fund rigoureuse

L’univers d’investissement est composé d’un peu moins de 1000 fonds. Du fait de la complexité et de la richesse de la gestion alternative, le travail de sélection et d’analyse des fonds est essentiel. Dans cet univers, au sein même de chaque stratégie, les écarts de performances sont très importants. « Les fonds que nous sélectionnons démontrent une certaine régularité de leur comportement dans le temps. Nous éliminons ainsi les fonds qui disposent d’un track record erratique, trop petits, ou trop corrélés aux marchés actions et obligataires. » complète Olivier Jezequel.

Le fonds est accessible chez nos partenaires assureurs AXA, Generali, La Mondiale, Apicil et Spirica et à partir d’une part.

Caractéristiques du fonds :