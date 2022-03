Innovation

Contribuer au développement de l’emploi sur nos territoires

La gamme Transition de Federal Finance Gestion a pour objectif de permettre aux épargnants et aux investisseurs de donner du sens à leur épargne, autour de 2 problématiques : la transition environnementale et le maintien de la vitalité des territoires.

Le fonds Federal Transition Emploi est un fonds actions françaises et zone Euro éligible au PEA. Ce fonds permet donc de répondre aux défis de demain et illustre parfaitement la raison d’être du groupe Crédit Mutuel Arkéa qui vise à accompagner tous nos clients et nos territoires dans leur transition environnementale et sociétale.

Pour Alain Guélennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion : “Ce fonds vise à mettre notre expertise de stock-picking au service de la performance et de l’emploi en France. Pour cela, nous allons accompagner les entreprises qui choisissent de localiser leurs emplois sur le territoire national."

Un fonds doublement labellisé

Le fonds a obtenu le label ISR, qui permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les organismes de placement collectifs (OPC) démontrant qu’ils sont meilleurs que leur indice de référence ou univers d’investissement sur 4 critères ESG : l’environnement, le social, la gouvernance et le respect des droits humains.

Le fonds a également obtenu le label Relance, qui permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les OPC apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises cotées, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance.

Dans une démarche de transparence, un rapport d’impact permettra aux investisseurs de mesurer la contribution du fonds à l’emploi.