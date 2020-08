Innovation

Noora Lakkonen, Analyste au sein de l’équipe Investissement Responsable d’Evli et chargée du suivi ESG de l’ensemble des stratégies corporate bond chez Evli, travaillera également en étroite collaboration sur cette nouvelle stratégie Green Corporate Bond. Le fonds Evli Green Corporate Bond investit dans des obligations corporate vertes et durables et s’appui sur l’expertise des équipes d’Evli sur ce segment obligataire depuis plus de 20 ans.

Ce nouveau fonds accompagne le développement d’Evli qui a intégré depuis plusieurs années déjà les questions ESG dans l’ensemble de ses fonds et a décidé plus tôt dans l’année de mettre la Responsabilité au centre de sa stratégie. « Cette nouvelle stratégie répond bien sûr à la demande croissante des investisseurs pour une allocation plus centrée sur les obligations vertes, mais aussi à la nécessité d’agir contre l’utilisation de ressources non-renouvelable et contre le réchauffement climatique », explique Juhamatti Pukka, gérant du fonds Evli Green Corporate Bond. « Les obligations vertes offrent le même risque de crédit que les obligations traditionnelles, avec la caractéristique supplémentaire qu’elles soutiennent la transition vers une économie plus durable », confirme Noora Lakkonen, Responsable de l’analyse Investissement Responsable du fonds.

En effet, si la majorité des fonds Green Bond propose un large éventail d’investissement obligataire, Evli a décidé de se concentrer sur les obligations corporate. Très peu de fonds Green Bond européens sont dédiés uniquement au segment des obligations corporate et l’approche crossover suivi par Evli permet de saisir des opportunités d’investissements intéressantes et responsables. « Nous pensons qu’investir sur les marché des Green Bond sous le prisme des obligations corporate présente plusieurs avantages. L’allocation d’actifs est en effet plus efficiente avec des produits plus spécifiques. De plus, les entreprises sont un élément clé pour la mise en place d’une économie plus verte. Il est donc très important que la communauté des investisseurs soutienne directement la transformation de ces entreprises lorsqu’elles investissent dans des projets de transition liés à la décarbonisation ou des projets sociaux financés par des obligations vertes », détaille Juhamatti Pukka.

6,9 billions de dollars d’investissements en infrastructures sont nécessaires chaque année jusqu’en 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, ce qui représente de réelles opportunités d’investissement de long terme sur le segment des obligations corporate.

Cette solution permet ainsi de tirer parti d’un segment en forte croissance. « De façon générale, nous pensons que les sociétés émettrices de Green Bonds ont tendance à se révéler davantage tournées vers l’avenir et le respect des problématiques, notamment environnementales, a un effet significatif sur la qualité du crédit à long terme », précise Juhamatti Pukka.

Le fonds Evli Green Corporate Bond sera investi sur les segments Investment Grade et High Yield européens (notation moyenne BBB-) et dans des obligations non notées à hauteur de 20% maximum permettant ainsi d’intégrer des obligations corporate nordiques correspondant à la stratégie d’investissement flexible développée par Evli.