Innovation

Evli, la société de gestion finlandaise à dominante institutionnelle [1] avec plus de 8,1 milliards [2] d’euros d’actifs sous gestion, lance le fonds Evli Nordic 2023 Target Maturity, autorisé à la commercialisation en France, en Finlande, en Suède, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Evli dispose de 20 ans d’expérience en investissement sur le marché des obligations corporate européennes et nordiques.

Le fonds, géré par Jani Kurppa et Juhamatti Pukka, tous deux notés AAA par Citywire, investit dans des obligations notées Investment Grade et High Yield ainsi que dans des obligations corporate non notées. L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est de niveau deux.

Le processus d’investissement crédit d’Evli est basé sur la recherche des meilleurs profils risque/rendement. La société applique une approche analytique fondée sur les flux de trésorerie des crédits individuels, se concentrant sur la qualité réelle du crédit plutôt que sur les notations officielles et combine différents segments obligataires lorsque cela est possible.

La démarche ESG est établie de longue date sur les marchés nordiques et totalement intégrée au fonds Evli Nordic 2023 Target Maturity ainsi qu’à l’ensemble de l’analyse crédit d’Evli. En effet de nombreux enjeux ESG affectent directement la qualité crédit des entreprises et par conséquent la solvabilité de l’émetteur. Evli publie également un rapport trimestriel dédié à l’ESG à destination des investisseurs.

Rappel sur les obligations corporate nordiques

Pour mémoire, Les obligations corporate nordiques offrent un profil risque/rendement intéressant dans un environnement politique et économique remarquablement stable. Le marché des obligations corporate nordiques est composé de près de 500 sociétés émettrices et pèse environ 225 milliards d’euros, soit à peu près la même taille que le marché européen High Yield. Environ 54 % des émetteurs et 29 % des volumes relèvent du non notés, ce qui représente respectivement 262 émetteurs et 65 milliards d’euros en volume. Ainsi, les pays nordiques abritent l’un des plus grands viviers d’Europe pour les émetteurs non notés.

Les obligations nordiques non notées offrent des rendements supérieurs d’environ 50 à 150 points de base par rapport aux obligations de sociétés européennes notées de façon officielle tout en présentant un niveau de risque similaire.

La majorité des obligations nordiques non notées sont détenues par des institutionnels locaux. Il s’agit plutôt d’investisseurs « buy and hold », qui achètent et conservent leurs titres, ce qui engendre de très faibles niveaux de volatilité relative sur ce marché. Ainsi, l’effet de diversification produit par une allocation qui intègre les obligations corporate nordiques peut améliorer les paramètres rendement/risque des portefeuilles obligataires paneuropéens.