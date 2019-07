Innovation

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, crée Eiffel Impact Debt [1], le premier fonds de dette privée qui place le « risque d’impact » au même niveau que le risque financier. Le fonds financera le développement d’entreprises européennes, en les incitant à avoir un impact positif sur différents thèmes, en particulier la création d’emplois. Destiné aux investisseurs institutionnels, il permettra de piloter de façon objective et transparente leur contribution positive à l’économie réelle. Eiffel Investment Group affirme ainsi son positionnement de gérant d’actifs spécialiste des stratégies d’impact.

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, déclare : « L’investissement responsable est une affaire d’actions concrètes. Les fonds d’Eiffel financent déjà des centaines de projets de transition énergétique, de PME créatrices d’emplois, d’innovations... Notre nouveau fonds Eiffel Impact Debt va encore plus loin grâce à une approche innovante de l’impact, à la fois volontariste et pragmatique, pour s’assurer de l’impact positif des entreprises financées. »

Fort de sa double expertise en matière de dette privée et d’investissement d’impact, Eiffel Investment Group continue d’innover en lançant un fonds de nouvelle génération, qui combine un rendement attractif, la maîtrise du risque financier et un impact réel mesurable.

Le risque d’impact quantifié, mesuré et placé au même niveau que le risque financier

D’une taille cible de 400 M€, Eiffel Impact Debt proposera des financements de dette senior d’une maturité de 7 ans en moyenne aux entreprises midcaps européennes, en investissant en moyenne 25 M€ par opération. Les entreprises ciblées feront l’objet d’une analyse crédit rigoureuse plus, pour la toute première fois, d’une double analyse d’impact :

1. Une méthode propriétaire de scoring d’impact mettant en jeu une centaine de critères (conçue avec EthiFinance) permettra d’effectuer une première sélection. Une notation minimale devra être obtenue par les entreprises candidates à un financement. Pour les entreprises sélectionnées, des leviers d’amélioration seront identifiés dans un objectif d’accompagnement et de progrès continu.

2. Une approche individualisée permettra ensuite à l’équipe de gestion de définir, pour chaque entreprise financée, en collaboration avec ses dirigeants, un ou deux critères d’impact spécifiques particulièrement pertinents (création d’emplois sur l’horizon du financement octroyé par le fonds, réduction du bilan carbone, éducation et formation...). Les critères retenus pourront permettre de définir des covenants d’impact, dont le respect modulera le coût du financement.

Les entreprises seront ensuite auditées annuellement au regard des objectifs prédéfinis.

L’intérêt d’une approche « proactive » de l’impact

L’idée de ce nouveau produit est née du constat que l’investissement d’impact est souvent complexe, assez théorique et finalement peu incitatif, avec des approches souvent assises uniquement sur l’exclusion de mauvais investissements, mais sans impact concret et mesurable.

Avec l’approche innovante d’Eiffel Impact Debt, qui aborde l’impact de manière proactive, les entreprises financées seront directement encouragées à amplifier leurs efforts d’impact, non pas de façon théorique, mais de façon très concrète sur quelques dimensions qu’elles maîtrisent totalement.

Les investisseurs institutionnels du fonds pourront quant à eux être assurés de l’impact réel de leur investissement, et pourront piloter de façon objective et transparente leur contribution positive à l’économie réelle.

Une équipe de gestion expérimentée

Pour ce fonds, Eiffel Investment Group a mis en place une équipe de trois gérants expérimentés, disposant d’un solide track-record, pilotée par Antoine Maspétiol, qui était auparavant à la tête du pôle de dette privée d’Aviva Investors.

Antoine Maspétiol conclut : « Nous avions envie depuis longtemps de créer un produit de dette privée qui, tout en offrant un rendement attractif et un risque maîtrisé, contribue concrètement à un monde plus durable, en adressant de manière proactive ses grands enjeux (emploi, biodiversité, énergies durables, santé, éducation...). Au-delà d’une analyse rigoureuse du risque de crédit, nous quantifierons très précisément l’impact de nos investissements. Le système de covenant d’impact permettra d’initier un cercle vertueux en encourageant les entreprises financées dans leurs efforts et en assurant les investisseurs du fonds de la contribution positive de leur investissement. »