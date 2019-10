Innovation

Quelques semaines après l’annonce de son lancement, Eiffel Impact Debt obtient le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status. C’est le premier fonds de dette privée en Europe labellisé ESG - Applicant Fund Status par l’organisation indépendante européenne et internationale, LuxFLAG. Ce label est une nouvelle marque de reconnaissance pour un fonds particulièrement innovant.

Premier fonds de dette privée d’impact en Europe, Eiffel Impact Debt entend marquer une nouvelle étape dans la prise en compte de l’ESG dans les fonds de dette privée.

LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif créée en 2006 pour promouvoir la mobilisation de capitaux en faveur de l’investissement durable. L’agence de labellisation encourage les acteurs de la finance à agir de manière responsable pour un avenir durable.

Le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status est attribué aux fonds d’investissement qui ont vocation à intègrer l’analyse des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) tout au long de leur processus d’investissement. Pour être éligible à un tel label, les fonds doivent avoir un filtre ESG pour 100% de leur portefeuille investi, en ligne avec les meilleures pratiques de place, comme c’est le cas pour Eiffel Impact Debt qui va même un cran plus loin.

En effet, les entreprises financées font l’objet d’une analyse crédit rigoureuse ainsi que, pour la toute première fois, d’une double analyse d’impact. Une méthode propriétaire de scoring d’impact mettant en jeu des critères « classiques » (conçue avec EthiFinance) permet d’effectuer une première sélection. Une approche individualisée permet ensuite à l’équipe de gestion de définir, pour chaque entreprise financée, en collaboration avec ses dirigeants, un objectif concret (création d’emplois sur l’horizon du financement octroyé par le fonds, réduction du bilan carbone, inclusion...). Cet objectif est contractualisé, en mettant si possible en place un covenant d’impact, dont le respect module le coût du financement. Les entreprises sont ensuite auditées annuellement au regard des objectifs prédéfinis.

« Ce système permet d’adresser de façon proactive les grands enjeux environnementaux et sociétaux. Nous sommes très heureux que LuxFLAG ait accordé son label à notre fonds, et nous sommes d’autant plus fiers qu’il s’agit d’une première pour un fonds de dette privée en Europe. Cette labellisation conforte le positionnement novateur d’Eiffel Investment Group et assoie son rôle de spécialiste des stratégies d’impact », conclut Antoine Maspétiol, Managing Director d’Eiffel Investment Group et Gérant du Fonds Eiffel Impact Debt.

Eiffel Investment Group a été accompagnée, pour la labellisation du Fonds, par EthiFinance. Xavier Leroy, directeur du développement d’EthiFinance déclare : « Nous sommes très heureux d’accompagner Eiffel Investment Group sur ce fonds qui constitue une première européenne dans sa manière d’approcher l’impact, et d’apporter le savoir-faire d’EthiFinance en matière ESG. Cette labellisation par LuxFLAG d’un fonds de dette privée est également une première que nous sommes heureux d’avoir accompagné ».

Sachin Vankalas, Directeur Général de LuxFLAG déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer que le fonds Eiffel Impact Debt a obtenu le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status. Le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status est reconnu pour ses exigences élevées en matière d’évaluation rigoureuse de la stratégie d’investissement des fonds d’investissement candidats, de l’intégration de l’ESG dans le processus d’investissement ainsi que leur transparence vis-à-vis des investisseurs ».