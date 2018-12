Innovation

Particularités du FCP

Ecofi Agir pour le Climat est un fonds engagé qui répond aux enjeux majeurs du 21ème siècle. Il allie à la sélection d’entreprises qui œuvrent pour la transition écologique et énergétique, la gestion financière et extra-financière (ISR), l’investissement dans des entreprises solidaires et le partage.

Processus d’investissement

Ecofi Agir pour le Climat est un FCP multi-actifs qui permet, sur un horizon de 5 ans, de dynamiser ses placements.

Les valeurs sont sélectionnées en donnant la priorité aux émetteurs dont l’activité entre dans le champ de la transition énergétique et écologique – les éco-activités – c’est-à-dire concourant à une « croissance verte ». La gestion ISR permet ensuite de se focaliser sur les entreprises les plus responsables et les moins controversées au regard de leurs enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

Le FCP est investi en actions (60% minimum) et en instruments de taux (35% maximum), en privilégiant les obligations vertes. Il est également investi (10% maximum) dans des entreprises solidaires non cotées dont l’activité contribue à la protection de l’environnement.

Enfin, pour les parts de partage « CCFD-Terre Solidaire - Faim & Climat » et « Fondation Terre Solidaire – Transition pour le climat », jusqu’à la moitié des sommes distribuables bénéficie annuellement, sous forme de don, au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) – Terre Solidaire.

« Dans un monde qui a besoin de plus en plus d’énergie, la mise en place de l’ Accord de Paris porte à la fois sur la production et la consommation d’énergie. L’enjeu est d’identifier les solutions qui répondent à ces problématiques. Ecofi Agir pour le Climat permet d’investir dans des sociétés qui interviennent sur des thématiques durables et sont engagées sur la voie de la transition énergétique responsable. » a déclare Olivier Ken, gérant et spécialiste du développement durable chez Ecofi Investissements.

Principales caractéristiques