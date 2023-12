Innovation

La Financière de l’Echiquier (LFDE) lance Echiquier Credit Target Income 2027 [1], un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes ou américaines et canadiennes, libellées en euros. Au lancement, il se compose de 60-70 émetteurs, majoritairement High Yield [2] avec une notation moyenne ‘’BB’’.

A la date de fin de vie du fonds le 31.12.2027, les obligations en portefeuille auront une maturité résiduelle de six mois maximums. Seulement 25% des titres en portefeuille pourront avoir une échéance comprise entre janvier et juin 2028.

La période de souscription se terminera le 30 juin 2024 et le fonds sera ouvert aux rachats sur la totalité de son existence.

Géré par Uriel Saragusti, Matthieu Durandeau et Aurélien Jacquot, CFA [3], ce fonds de fortes convictions, classé article 8 selon SFDR, bénéficie de l’expertise de sélection d’entreprises de LFDE. Il vient enrichir l’expertise obligataire de LFDE, qui représente plus de 1,3 milliard d’encours sous gestion [4].

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué et Directeur de la Gestion d’Actifs de LFDE, ajoute : « Le lancement d’Echiquier Credit Target Income 2027 se fonde sur notre expertise obligataire, forgée depuis plus de 15 ans. La sélection rigoureuse des titres et la recherche de rendement sont au cœur du processus d’investissement. La construction de portefeuille repose sur l’équilibre entre un cœur de portefeuille à haut rendement - minimum 60% du fonds - et une poche de diversification Investment Grade ».