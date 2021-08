Innovation

Dans la lignée de l’engagement de BlackRock de proposer des solutions permettant aux investisseurs de préparer leurs portefeuilles à la transition vers une économie « zéro émission nette », iShares by BlackRock a lancé sur le marché français deux ETF alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 : iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF et iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Concrètement, au-delà du rôle central joué par les ETF en tant que solutions d’investissement transparentes et accessibles à faibles coût, ces fonds offrent une exposition à un large éventail de sociétés, basées en Europe et au sein de l’Union Économique et Monétaire Européenne, et cherchant à réduire leurs émissions de carbone conformément à l’Accord de Paris. Ces solutions permettent de répondre aux besoins des clients, particuliers et professionnels en :

Accélérant l’évolution vers un portefeuille d’investissement permettant la transition vers une économie « zéro émission nette » ;

Réduisant l’exposition aux risques climatiques de transition et physiques, et cherchant à saisir les opportunités découlant de la transition écologique ;

et cherchant à Filtrant l’exposition aux entreprises impliquées dans des activités non conformes aux objectifs ESG, comme le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les armes controversées, la production d’électricité à forte intensité de carbone et les entreprises qui ne respectent pas les droits sociaux.

Ces produits seront classés dans la catégorie de l’article 9 de la règlementation européenne SFDR, en ligne avec l’engagement de BlackRock à ce que 70% des produits lancés par le gestionnaire d’actifs cette année en Europe soient conformes à l’article 8 ou 9.