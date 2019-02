Innovation

« CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat », est un FCP accessible dans toutes les banques pour les personnes physiques et morales. Il permet d’investir dans des entreprises et des projets qui proposent des solutions écologiques et solidaires aux enjeux du développement durable et de partager 50% des revenus annuels pour des projets des partenaires du CCFD-Terre Solidaire.

Ce produit d’épargne sera prochainement certifié par le label Finansol et par le label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC). Les investissements de « CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat » sont dirigés principalement vers des activités considérées comme « écoresponsables » (Les énergies renouvelables, le transport et agriculture propre...) Sont exclus les secteurs d’activités tels que, l’extraction et exploitation des combustibles fossiles, la filière nucléaire, l’incinération des déchets sans capture des gaz à effet de serres.

Depuis 35 ans, le CCFD-Terre Solidaire renforce ses engagements auprès des organisations partenaires qu’il soutient, grâce à un volet financier qui permet de créer une véritable chaîne de solidarité internationale que ce soit via les actions de la SIDI [1], sa filiale spécialisée dans la finance Solidaire, ou par la création de fonds communs de placement à vocation de partage, précise Patrick Saurat, trésorier du CCFD-Terre Solidaire.

« En ce début d’année 2019, où la transition agro-écologique et la justice climatique sont au cœur de nos actions, nous continuons logiquement à innover dans le domaine de la finance solidaire avec le lancement de « CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat ». Un nouveau fonds de partage qui permettra à des investisseurs avisés et responsables de donner un sens très concret à leurs placements en favorisant les entreprises impliquées dans la transition écologique tout en contribuant à aider nos partenaires du Sud, déjà largement affectés par les effets négatifs du réchauffement climatique, dans leur effort d’adaptation », explique Patrick Saurat.

DATES CLÉS DE L’ÉPARGNE SOLIDAIRE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

1961 : Création du CCFD-Terre Solidaire.

1983 : Le CCFD-Terre Solidaire et le Crédit Coopératif créent le premier fonds commun de placement de partage en France, « Faim et Développement ».

1983 : Création de la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement), filiale de microfinance du CCFD-Terre Solidaire.

1995 : Le CCFD-Terre Solidaire cofonde l’association Finansol dans le but de valoriser les produits d’épargne solidaire auprès du grand public.

2013 : Le CCFD-Terre Solidaire reçoit un Award pour « 30 ans de Finance Altruiste » par Axylia

2015 : Le fonds Éthique et Partage du CCFD-Terre Solidaire devient le premier FCP français sans soutien aux énergies fossiles et s’est vu décerné « 4 étoiles » par Morningstar en 2016.

2017 : Le CCFD-Terre Solidaire devient bénéficiaire du Livret Jeune Agir, produit du Crédit Coopératif

Le CCFD-Terre Solidaire en quelques mots :

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir de la faim. Un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de changement. Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions politiques et de terrain portées par des organisations et collectifs citoyens du monde entier.

+ de 400 organisations partenaires 700 projets internationaux dans 63 pays

15 000 bénévoles | 2,2 millions de bénéficiaires