Innovation

« Le nouvel ETF Xtrackers ESG Global Government Bond vise à fournir des caractéristiques ESG avancées tout en maintenant des paramètres de performance ajustés au risque. L’objectif est de fournir une profondeur d’analyse qui fait progresser le marché en termes d’exposition ESG intelligente et nuancée » , déclare Simon Klein, Responsable mondial des ventes pour la gestion passive chez DWS. « Avec ce nouvel ETF, les investisseurs bénéficient désormais d’une gamme diversifiée d’expositions ESG Xtrackers qu’ils peuvent utiliser, à travers les actions et les obligations ».

L’ ETF Xtrackers ESG Global Government Bond est coté depuis hier matin sur le Deutsche Börse et devrait s’inscrire aujourd’hui à la Bourse de Londres. L’ETF réplique l’indice FTSE ESG Select World Government Bond - DM (FTSE ESG Select WGBI-DM). L’indice utilise le cadre ESG établi par FTSE Russell pour les obligations souveraines, avec des inclinaisons ESG plus strictes pour surpondérer les pays à haute performance ESG et sous-pondérer les pays à faible performance ESG. Il intègre également des exclusions pour les pays les moins performants sur le plan ESG et, en réponse à la demande des investisseurs, les pays qui ne sont pas considérés comme « libres » [ 1 ].

Notes

[1] Le FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (FTSE ESG Select WGBI-DM) est conçu pour mesurer la performance des pays inclus dans le FTSE World Government Bond Index -Developed Markets (WGBI-DM) en tenant compte des expositions ESG. L’indice est construit sur le même cadre ESG que celui établi pour la série d’indices gouvernementaux FTSE ESG, mais avec des inclinaisons ESG plus strictes incorporant des exclusions pour les pays ayant une performance ESG relativement faible. L’indice applique les critères ESG à l’indice WGBI en ajustant l’exposition ESG des pays par rapport à l’indice de base, en surpondérant les pays à forte performance ESG et en sous-pondérant les pays à faible performance ESG.

Scores ESG : Le FTSE ESG Select WGBI-DM est construit sur le profil de durabilité de l’évaluation quantitative du risque ESG établie dans le Sovereign Risk Monitor (SRM) de Beyond Ratings. Les scores quantitatifs ESG sur les pays individuels remontent à 20 ans d’histoire et sont mis à jour dynamiquement sur une base trimestrielle au fur et à mesure que de nouvelles données sont mises à jour.

Application des scores ESG : L’indice inclut les pays dont le score ESG est supérieur au 15e percentile du WGBI, et élimine les pays qui se situent en dessous du 10e percentile.

Désignation comme "libre" : L’indice inclut les pays désignés comme "libres" par la Freedom House. Freedom House est une organisation à but non lucratif qui publie des scores de liberté globale dans son rapport annuel "Freedom in the World".