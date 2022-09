Innovation

L’ETF donne accès à la dette souveraine des marchés émergents, exclue des indices phares.

Nippon Life India Asset Management apporte une forte expertise sur le marché indien.

DWS offre aux investisseurs un accès au marché des obligations d’État indiennes libellées en roupies avec le lancement de l’ETF Xtrackers India Government Bond UCITS. L’ETF est coté à la Bourse de Londres et à la Deutsche Börse.

En raison de leur liquidité et de leur accessibilité limitée, les obligations d’État indiennes ne sont actuellement pas incluses dans les indices obligataires phares tels que l’indice Bloomberg Global-Aggregate ou l’indice J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified [1].

L’économie du deuxième pays le plus peuplé du monde est en forte croissance, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 8,7 % en 2021, et le Fonds monétaire international prévoit une hausse de 7,4 % en 2022 et de 6,1 % en 2023 [2]. Le niveau de la dette par rapport au PIB a été relativement stable, à environ 70 %, au cours de la dernière décennie [3], tandis que la plus grande démocratie du monde n’a jamais fait défaut sur sa dette. En outre, en tant qu’importateur d’énergie, la roupie indienne est négativement corrélée aux prix de l’énergie, ce qui signifie que les rendements corrigés du taux de change des obligations d’État indiennes sont potentiellement plus résistants en période de ralentissement économique.

La taille du marché des titres émis par le gouvernement indien est supérieure à 1 000 milliards de dollars US en août 2022. Il se situe ainsi entre les marchés de la dette souveraine du Canada et de l’Espagne. Sur les marchés émergents en monnaie locale, il se place juste derrière le marché du Trésor de la Chine.

Le Xtrackers India Government Bond UCITS ETF a une durée d’environ six ans et une notation de crédit moyenne de "BBB-" en août 2022. Les frais annuels tout compris (ratio de dépenses totales) sont de 0,38 %.

Le nouvel ETF vise à répliquer physiquement l’indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bond. Cet indice a pour objectif de suivre la performance des obligations d’État indiennes à taux fixe libellées en roupies indiennes qui peuvent être investies par des non-résidents dans le cadre de la Fully Accessible Route (FAR). Le FAR est un moyen distinct établi par la Reserve Bank of India, en consultation avec le gouvernement indien, par lequel les investisseurs éligibles peuvent investir dans des titres d’État spécifiés sans aucun plafond d’investissement. Les instruments comprennent des obligations à taux fixe et des obligations à coupon zéro éligibles au FAR.

Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. a été nommé sous-gestionnaire de portefeuille, fournissant des services de gestion de portefeuille pour le Xtrackers India Government Bond UCITS ETF.

« DWS développe en permanence sa gamme d’ETF afin de répondre aux besoins des investisseurs qui ne cessent d’évoluer. Avec ce nouveau produit, nous donnons à nos clients l’accès au marché obligataire indien, très attractif. Nippon Life India Asset Management apporte ses connaissances approfondies du marché indien du fixed income » a déclaré Michael Mohr, responsable des spécialistes en produits passifs chez DWS.

« Nous sommes ravis de donner aux investisseurs de DWS accès à ce marché en pleine croissance grâce à cette offre de produits différenciés. Notre expérience à long terme et notre connaissance approfondie du marché indien des capitaux et du segment des ETF peuvent être renforcées par cette opportunité. Je pense que de telles prestations avec DWS peuvent contribuer à attirer des investissements en Inde », a déclaré Sundeep Sikka, directeur exécutif et PDG de Nippon Life India Asset Management.