Innovation

DWS souhaite redéfinir l’investissement du futur en lançant des ETF Xtrackers thématiques de nouvelle génération. Ces produits appliquent une méthode de filtrage sophistiquée et inédite capable de sélectionner les valeurs les plus à même de tirer parti des progrès technologiques à venir.

Le Xtrackers Future Mobility UCITS ETF [1] et le Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF [2] sont cotés sur le marché allemand depuis le 5 février 2019. Le premier de ces ETF a vocation à investir dans des entreprises exposées aux futures tendances en matière de mobilité, comme l’émergence des véhicules autonomes et le passage aux voitures électriques et hybrides, et d’autres tendances telles que les batteries électriques et au lithium. Le second ETF propose une exposition aux entreprises dont la croissance profite de la montée en puissance de certaines disciplines, telles que le deep learning, le cloud computing, la reconnaissance d’images, la reconnaissance vocale, les chatbots, et d’autres thèmes comme le traitement automatique du langage naturel.

Ces deux ETF répliquent des indices dédiés qui utilisent une méthode de filtrage inédite reposant sur l’IA. Cette méthode s’attache également à identifier des entreprises ayant déposé des brevets qui devraient largement contribuer à la croissance future de leurs revenus. Il s’agit d’indices mondiaux.

« Nos ETF thématiques sont censés couvrir une centaine d’entreprises mondiales dont les revenus vont très probablement augmenter dans les années à venir, étant donné les mutations sociétales importantes induites par l’évolution rapide de la technologie. Grâce à la méthode sophistiquée de sélection des valeurs développée pour ces indices, nous proposons la prochaine génération des fonds thématiques », explique Michael Mohr, responsable du Développement des ETF.

Ces nouveaux ETF pratiquent une réplication physique directe et leurs frais annuels sont de 0,35 %.