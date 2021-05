Le DWS Secured Income Fund est lancé en partenariat avec Tikehau Capital [1]

DWS a annoncé aujourd’hui le lancement du fonds DWS Secured Income, une innovation destinée aux petits et moyens régimes de retraite à prestations définies qui recherchent des rendements stables à long terme.

Le fonds propose un portefeuille diversifié d’actifs à revenu garanti, notamment des dettes d’infrastructure, des dettes immobilières, des prêts directs, des titres adossés à des actifs, des obligations de prêts collatéralisés et des prêts à effet de levier.

Plus de la moitié des régimes de retraite à prestations définies du Royaume-Uni sont déficitaires, avec des actifs insuffisants pour faire face à leurs engagements [2]. Le DWS Secured Income Fund offre à ces régimes une sécurité de revenu accrue grâce à une solution où divers actifs de crédit privés et structurés sont regroupés dans un fonds commun unique et facile d’accès.

Pour les fonds de pension à prestations définies de petite et moyenne taille, qui ont pu être limités dans leurs investissements dans des classes d’actifs individuelles en raison d’une taille minimale ou d’exigences de gouvernance, cette dernière innovation offre la possibilité d’investir dans un fonds commun d’actifs à revenu garanti.

Le fonds est le fruit d’un partenariat avec le pionnier de la dette privée, Tikehau Capital, dans le cadre d’une alliance stratégique avec DWS pour s’associer à des initiatives de croissance. Ce lancement est la dernière innovation en date pour les fonds de pension, après l’Asset Management Exchange (AMX) et le lancement récent par DWS d’une solution d’investissement permettant aux régimes de pension d’exprimer leurs préférences en matière de gestion dans des fonds communs.

Les actifs à revenu garanti offrent des rendements stables à long terme en raison de la nature contractuelle des flux de trésorerie des actifs, de la résilience attendue des actifs sous-jacents aux différents cycles économiques et de la qualité des garanties sous-jacentes.

Marcus Herbig, responsable des revenus structurés chez DWS, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer cette solution pour aider nos clients retraités à se concentrer sur leurs engagements à long terme et à s’assurer qu’ils disposent d’un plan de financement futur solide. Les actifs à revenu garanti constituent un élément précieux du processus de réduction du risque pour les régimes de retraite à prestations définies dont les flux de trésorerie sont négatifs et qui ont besoin de rendements supérieurs à ceux offerts par les obligations d’État britanniques. Cette solution peut contribuer à combler les déficits de financement tout en aidant les fonds de pension arrivant à maturité à répondre à leur besoin de revenus pour payer les prestations. »

Shalin Bhagwan, responsable du conseil en matière de retraites au Royaume-Uni et des consultants EMEA chez DWS, a ajouté : « Lors de la conception de ce fonds, nous avons écouté les exigences des fonds de pension britanniques et de leurs conseillers en investissement et avons travaillé en étroite collaboration avec nombre d’entre eux pour répondre à leurs besoins. Les principaux éléments constitutifs de notre solution comprennent la dette d’infrastructure, la dette immobilière et le crédit aux entreprises privées, qui, selon nous, joueront tous un rôle important lorsque la société cherchera à mieux se reconstruire après le COVID. »

Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau Investment Management, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec DWS pour lancer une solution destinée aux fonds de pension de petite et moyenne taille qui combine notre expertise en matière de prêts directs et de prêts à effet de levier. Cette nouvelle stratégie d’investissement répond à l’objectif de DWS et de Tikehau Capital d’aligner nos expertises respectives en matière d’investissement alternatif et d’offrir des solutions de financement sur mesure et des sources de revenus sécurisées aux investisseurs institutionnels. »